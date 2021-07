HBO Max pariera sur la direction latine pour sa prochaine super production

HBO Max ne veut pas être laissé pour compte dans la course aux services de streaming et pariera lourdement sur sa prochaine série. Préparer Le groupe de soutien final pour filles: une super production basée sur un best-seller qui mettra en vedette Charlize Theron et l’adresse de deux latino-américains comme Andy et Barbara Muschietti. En savoir plus sur le projet !

Le programme est né d’un roman homonyme écrit par Grady Hendrix en 2021. Il s’agit de Lynnette Tarkington, une fille qui a survécu à un massacre. Pendant plus d’une décennie, il rencontre cinq autres filles et votre thérapeute dans un groupe de soutien pour ceux qui ont survécu à l’impensable, travaillant à reconstruire leur vie. Puis une femme manque un rendez-vous et ses pires craintes se réalisent : quelqu’un connaît le groupe et est déterminé à déchirer sa vie à nouveau, morceau par morceau.

Andy et Bárbara Muschietti ont grandi à Vicente López, Buenos Aires (GETTY)



Les frères Muschietti seront les réalisateurs du pilote à tourner dans les prochains mois. Les cinéastes argentins ont une longue expérience dans l’industrie, mais sont généralement liés au cinéma comme dans Mamá, IT ou The Flash. Leur dernière apparition à la télévision était sur Locke & Key, où ils étaient producteurs exécutifs.

Comme si le projet de Le groupe de soutien final pour filles n’était plus grand, Deadline a confirmé mardi que Theron a rejoint en tant que producteur. On ne sait pas encore s’il agira également, même si ce ne serait pas la première fois que le sud-africain travaille derrière et devant l’écran dans la même production (l’a fait en Long Shot, par exemple).

Ce ne sera pas le dernier de Theron sur HBO Max

La plateforme a franchi une nouvelle étape dans son expansion mondiale et a conclu un accord avec l’actrice de 46 ans pour participer à plus d’un titre. La société de production de Theron Denver et Delilah ont signé un accord exclusif avec HBO Max qui lie l’actrice de Mad Max: Fury Road et The Old Guard au streaming.