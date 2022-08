HBO MAX ou Prime Video : quel est le meilleur ?

diffusion

A l’ère des plateformes et du streaming, qu’est-ce qui définit un service ? Votre catalogue ou votre interface ?

© GettyLe streaming a de plus en plus d’offres.

Tout comme à l’époque c’étaient les signaux du câble premium qui définissaient les forfaits qu’il nous convenait de contracter lorsque nous pensions à un service de câble pour les amateurs de films et de séries, ce sont désormais les plateformes de streaming qui occupent cette place. ce n’est plus Netflix le seul capable de nous offrir des divertissements dans le confort de nos maisons, mais aussi des services de studio traditionnels tels que Disney proposer sa propre plateforme.

Parmi toutes les plateformes diffusion actuellement disponibles, il y en a deux qui se distinguent pour avoir réussi à rivaliser sur un pied d’égalité avec Netflix et peu à peu conquérir son marché : HBO Max et Prime Video. Alors que le premier est arrivé en juin de l’année dernière en remplacement de HBO Allerle second est devenu populaire début 2020 et a connu son pic de popularité pendant la pandémie grâce à Bureau. Aujourd’hui, ce sont deux des services les plus puissants du marché. Mais lequel est le meilleur?

Si on raisonne en termes de catalogue, il faut faire la différence avec la réflexion sur les séries ou les films. Alors que HBO se caractérisait historiquement par la production de contenus épisodiques, Première vidéo trouvé dans Les garçons son fer de lance mais se démarque davantage par les droits sur des titres qui appartiennent à d’autres studios et que l’on peut retrouver sur ce service à visionner. le pas de HBO Aller à HBO Max grandement amélioré le catalogue de ce diffusionmais la réalité est que sa plus grande force reste la série. Première vidéopour sa part, est l’endroit idéal pour trouver des films variés.

Que se passe-t-il quand on parle d’interface ? C’est là qu’il faut souligner, une fois de plus, Netflix qui est l’entreprise qui a réussi à prendre des années à toutes les autres en termes de plate-forme. Si nous parlons de HBO Max et Prime Videoil faut dire que les deux ont des problèmes au niveau des sous-titres, soit parce qu’ils sont manquants, soit périmés (sans parler de la position dans laquelle ils apparaissent dans hbo max). Des deux, c’est celui qui appartient à Découverte de Warner Bros. celui avec le moteur de recherche le plus intuitif, car bien que amazone changé, vous devez encore ajuster votre navigateur. Lequel préfères-tu?

+L’avenir de HBO Max

Même s’il y a presque deux mois hbo max fêté sa première année de vie, tout indique qu’avec de la chance il atteindra son deuxième anniversaire. C’est que la fusion entre WarnerMedia et Découverte d’où il est sorti Découverte de Warner Bros. Cela viendra avec de grands changements pour cette entreprise, dont l’un pointe la modification de sa plateforme de streaming mère. Les premières versions laissent présager d’un nouveau service réunissant à la fois ce que l’on voit dans hbo max comme ce qui se passe Découverte+.Pour l’instant, on ne sait pas comment il s’appellera ni quand il sortira, mais la logique serait de penser qu’il restera HBO en son nom, puisque c’est celui qui a le plus de poids en termes de marché.

