HBO MAX : où les retrouvailles d’Harry Potter ont été filmées

Il y a deux décennies arrivait le film qui allait marquer un avant et un après dans les sagas cinématographiques. C’était en 2001 quand Harry Potter et la pierre philosophale a fait ses débuts sur grand écran pour lancer une phénomène sans précédent. Des millions de fans du monde entier sont tombés amoureux de l’histoire du magicien et attendaient avec impatience un réunion des acteurs principaux. Et enfin sur HBO Max !

Adaptations de romans écrits par JK Rowling ils méritaient de fêter leur anniversaire. C’est ainsi que la plateforme de streaming, qui propose la saga complète, a ajouté à son catalogue 20e anniversaire de Harry Potter : ​​Retour à Poudlard. Depuis le 1er janvier, il est disponible pour en profiter et en quelques jours seulement, il est devenu la première la plus réussie depuis que le service d’abonnement a atterri en Amérique latine. Mais… qu’est-ce qu’il y a d’exclusif ?

La production consiste en un spécial qui rassemble Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, qui a donné vie à Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley respectivement. On y retrouve aussi des témoignages d’une bonne partie du casting, l’équipe qui a travaillé en coulisses et des images d’archives. Cependant, ce n’était pas seulement cela qui lui donnait une magie particulière.

20e anniversaire de Harry Potter : ​​Retour à Poudlard cela a eu lieu dans Visite des studios Warner Bros. à Londres, faisant de cette rencontre un moment inoubliable. Ce site fait partie d’une exposition accessible aux visiteurs du monde entier en visite guidée, en tant qu’attraction touristique, 100% thématique de Harry Potter. Les studios de Leavesden, situés dans le sud-est de l’Angleterre, sont l’un des endroits les plus populaires pour les fans.

Tout adepte de la saga JK Rowling qui réside ou se rend à Londres, devra obligatoirement passer par ici. C’est que le décorations emblématiques tels que la Grande Salle, la Forêt Interdite et le Chemin de Traverse, ainsi que des objets et des costumes originaux. Ce qui a consisté pendant des années en un excursion, dont les billets coûtaient environ 50 €, a été transformé en décor pour accueillir à nouveau le casting original.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂