HBO Max obtiendra au moins 10 nouveaux films originaux de Warner Bros. en 2022

Le PDG de WarnerMedia Jason Kilar a récemment révélé que le studio produira dix films en 2022 qui seront diffusés exclusivement sur HBO Max. Cette décision sera légèrement différente de leur stratégie 2021 qui a été relativement réussie. Kilar a déclaré que « les films ont de l’importance et continueront d’avoir de l’importance », en réponse à la nouvelle stratégie. Tout bien considéré, cette décision a beaucoup de sens pour le studio, car le streaming est devenu presque aussi important pour les films que les sorties en salles.

En 2021, WarnerMedia a sorti des films en salles et sur HBO Max simultanément avec un grand succès. La plupart des films comme Godzilla contre Kong, Mortal Kombat, The Conjuring 3, et Espace Jam 2 ont rapporté d’excellents retours au box-office tout en étant un succès sur le service de streaming. De toute évidence, WarnerMedia mise sur HBO Max pour continuer à réussir même après avoir perdu des sorties en salles le même jour.

Bien que WarnerMedia s’éloigne du plan simultané de HBO Max et du théâtre l’année prochaine, Kilar a déclaré que cette décision les avait aidés à former une stratégie plus cohérente pour aller de l’avant. Il a déclaré qu’il ne voyait pas l’industrie « revenir à la façon dont le monde était en 2015, 2016 ou 2017 » lorsque les sorties en salles avaient au moins une fenêtre de 75 jours avant d’atteindre les étagères et les services de streaming. La société a révélé qu’elle prévoyait plutôt d’utiliser un délai plus court sur 45 jours avant de le déplacer sur HBO Max. Paramount a également prévu de faire la même chose – déplacer leurs sorties en salles sur Paramount + après seulement 45 jours. « Il est clair que les films comptent et continueront d’avoir de l’importance. Ils comptent également chez nous en termes de réponse que nous avons obtenue », a réitéré Kilar. Les services de streaming sont là pour rester, mais les cinémas sont toujours une marque importante.

Jason Kilar et WarnerMedia ont fait les gros titres l’année dernière (dont beaucoup étaient négatifs) lorsqu’ils ont annoncé leur intention de sortir des films dans les salles de cinéma le jour même de leur sortie sur HBO Max. De nombreux cinéastes ont rapidement condamné l’idée en disant que leurs films étaient destinés à être vus en salles. Christopher Nolan a fait tout ce qu’il pouvait pour éviter d’avoir son film à succès Principe sorti trop tôt sur un service de streaming. Il a quand même fait plus de 360 ​​millions de dollars mais avec un budget de 200 millions de dollars. La philosophie de Kilar est que beaucoup de gens voudront toujours payer un supplément pour voir un film dans les cinémas bien qu’il soit disponible pour le regarder à la maison. Godzilla contre Kong l’a prouvé avec insistance car il a rapporté 400 millions de dollars même lorsque les théâtres américains n’étaient pas encore pleinement opérationnels.

Seul le temps nous dira comment cette nouvelle stratégie de dix films par an exclusivement sur HBO Max fonctionnera pour WarnerMedia. Ils ont déjà annoncé que les films DC Comics Fille chauve-souris et Scarabée bleu seront uniquement des versions de HBO Max. C’est une idée audacieuse étant donné que les films de super-héros sont presque toujours des succès infaillibles au box-office. Hollywood « verra cette industrie continuer à évoluer et à innover d’une manière qui fonctionne non seulement pour les consommateurs et les fans, mais aussi pour nos partenaires commerciaux », a déclaré Kilar en réponse à la stratégie de sortie. À son crédit, 2021 a permis à HBO Max et aux cinémas de prospérer tout bien considéré. Si le plan HBO Max 2022 de WarnerMedia réussit, qui sait où Hollywood pourrait aller ensuite. Cette nouvelle est née chez Variety.

Sujets : HBO Max