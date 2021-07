HBO Max nomme un nouveau showrunner dans la série « Dune » Prequel

Pendant des décennies, « Dune », roman colossal publié par Frank Herbert en 1965, est resté une référence incontournable parmi les amateurs de science-fiction et de récit épique, venant à être considéré comme une histoire apparemment impossible à adapter.

Cette réputation a été soutenue par les tentatives du Chilien Alejandro Jodorowski, dont l’adaptation a été annulée bien avant le début du tournage en raison de problèmes budgétaires dans les années 1970, ainsi que par les résultats catastrophiques du film de 1984 réalisé par David Lynch, qui à ce jour, il est détaché de son travail en elle.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La façon dont « Chucky » a été influencé par « Hannibal »

« Dune » aura une nouvelle opportunité sur grand écran grâce à Denis Villeneuve, qui sortira bientôt, après une année complète de retard dû à la pandémie, un film avec lequel il adaptera la première partie du vaste roman d’Herbert, en attendant Warner Bros va bientôt approuver son deuxième versement.

Bien que le studio n’ait pas encore confirmé la production de la suite, il semble que ce scénario ne soit pas tout à fait déraisonnable, car grâce à HBO Max, l’intérêt a été renouvelé pour le développement de « Dune: The Sisterhood », une série télévisée inspirée du même univers narratif créé par Herbert dans ses romans, et qui a déjà trouvé un nouveau showrunner en Diane Ademu-John.

« Dune: The Sisterhood » présente Villeneuve lui-même en tant que producteur exécutif et réalisateur de son premier épisode. La série a été commandée en juin 2019 comme l’une des séries exclusives du service HBO Max et racontera une histoire centrée sur le Bene Gesserit, une sororité de femmes aux capacités mentales incroyables.

Jon Spaihts, showrunner original de la série, aurait démissionné du projet pour se concentrer sur le développement du deuxième volet de « Dune », qui aurait à nouveau Denis Villeneuve comme réalisateur. Variety confirme que Diane Ademu-John prendra la relève, en plus d’être scénariste et productrice exécutive. Son expérience s’étend à des séries telles que « Empire », « The Vampire Diaries », « The Originals » et « The Haunting of Bly Manor ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Amazon Prime commande une série inspirée d’un roman de Neill Gaiman

« Dune » a été l’un des films les plus médiatisés à avoir été touché par la pandémie de Covid-19. Après une première initialement prévue pour novembre 2020, Warner Bros Pictures a déplacé son arrivée en salles pour octobre 2021.