HBO Max monte en prix: la mesure controversée qui coïncide avec la première de « The Last of Us »

Une déclaration récente de HBO Max a alerté les utilisateurs de service de diffusion : le prix de la abonnement aux États-Unis, il a augmenté et il semble que très bientôt cette mesure sera appliquée au reste du monde.

Sans aucun doute, une nouvelle qui a suscité la controverse sur divers réseaux sociaux, compte tenu du fait qu’elle coïncide avec la première attendue de la série. « Le dernier d’entre nous », dimanche 15 janvier dernier. Pour beaucoup, Découverte de Warner Bros. il « aurait profité » de la grande attente des fans de la franchise.

Voulez-vous en savoir plus sur le nouveau décision de la plate-forme et quels sont vos tarifs actuels ? Ci-dessous, nous révélons combien coûte l’abonnement mensuel à partir de janvier 2023.

L’AUGMENTATION DE PRIX DE HBO MAX AUX ETATS-UNIS

Pour la première fois depuis son lancement en mai 2020, HBO Max les hausses de prix. L’abonnement mensuel en États Unis il sera modifié ; c’est-à-dire, Les frais de 14,99 € deviendront 15,99 €.

Comme le souligne IGN, ces changements sont entrés en vigueur à partir de 12 janvier pour les nouveaux clients. De leur côté, les anciens verront le changement dès le prochain cycle de facturation : le 11 février 2023.

Cela positionne la plateforme de streaming comme le plus cher du pays nord-américain. Ainsi, par exemple, est devant des services comme Netflix, dont le plan le plus populaire coûte 15,49 € par mois. Il surpasse également Prime Video, Hulu, Disney Plus et Apple TV+.

Dans un communiqué de presse, HBO projection: « Cette augmentation de prix de 1 € nous permettra de continuer à investir afin que nous puissions offrir une programmation qui définit la culture et améliorer notre expérience client pour tous les téléspectateurs. ».

HBO Max est la plateforme de streaming la plus chère des États-Unis (Photo : IGN / Twitter)

HBO MAX AUGMENTERA-T-IL LE PRIX DE L’ABONNEMENT MENSUEL EN ESPAGNE ET EN AMÉRIQUE LATINE ?

Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle, on s’attend à ce que l’augmentation du prix de l’abonnement de HBO Max être appliqué dans Espagne et Amérique latine dans un proche avenir. Dans les lignes suivantes, nous révélons quels sont les taux dans ces territoires, courant janvier 2023.

1. Combien coûte HBO Max en Espagne ?

En Espagne, le prix est 8,99 € par mois et vous pouvez bénéficier d’une remise de 35% avec l’abonnement annuel de 69,99 €.

2. Combien coûte HBO Max au Pérou ?

Au Pérou, le prix est 29,90 semelles au mois, 79,90 semelles pendant 3 mois et il y a la possibilité d’avoir un abonnement annuel pour 254,90 soles.

3. Combien coûte HBO Max au Mexique ?

Dans Mexiqueil existe deux formules d’abonnement mensuel : le Forfait Mobile HBO Max de 99 pesos, pour une utilisation individuelle sur des appareils mobiles ; et le plan standard HBO Max de 149 pesospour quatre écrans.

4. Combien coûte HBO Max en Colombie ?

Dans La Colombieil existe également deux formules d’abonnement mensuel : le Forfait Mobile HBO Max de 13 900 pesos, pour une utilisation individuelle sur des appareils mobiles ; et le plan standard HBO Max de 19 900 pesospour quatre écrans.

5. Combien coûte HBO Max en Argentine ?

Argentine propose deux formules d’abonnement mensuel : le Forfait Mobile HBO Max de 279 pesos, pour une utilisation individuelle sur des appareils mobiles ; et le plan standard HBO Max de 399 pesospour quatre écrans.

6. Combien coûte HBO Max au Chili ?

le Chili partage les deux formes d’abonnement mensuel avec d’autres pays d’Amérique latine : le forfait mobile HBO Max de 4 900 pesos, pour une utilisation individuelle sur des appareils mobiles ; et le plan standard HBO Max de 6 900 pesospour quatre écrans.