HBO Max : Mindy Kaling a déclaré qu’elle était la plus fière de Velma

L’actrice qui a joué Kelly Kapoor dans Bureau donnera la parole au protagoniste du spin-off de Scooby Doo.

© HBOMax.Velma a eu son aperçu au Comic-Con.

Une nouvelle série animée a été créée au cours du week-end sur hbo max (pour le moment il n’est pas disponible dans la région et arrivera en 2023) dont la figure centrale est l’un des protagonistes de Scooby Doo. On parle de Velmaune production commandée par charlie grandy en tant que showrunner et avec Mindy Kalling (kelly kapoor dans Bureau) en tant qu’interprète principal, également dans des rôles de production et d’écriture.

Dans le Comic Con de New York, grandy et kaling Ils ont parlé de ce que c’était que de penser Velma, une série animée qui se présente comme une préquelle du show original et qui raconte les origines des intelligents du groupe. De plus, il montrera d’autres personnages emblématiques tels que hirsute, et se consacrera également à raconter ses origines. Conçu entièrement pour les adultes, il sera beaucoup plus violent et avec un humour plus sombre que les épisodes classiques de la franchise née dans les années 60.

« J’adore prendre ces personnages qui sont à la périphérie et les mettre au centre »assuré Mindy Kalling lors de la conférence de presse au cours de laquelle spoilers était présent à New York. Là, elle a évoqué les aspects de la série et du personnage qui la rendent la plus fière, tout en soulignant le personnage de merveille qui a servi d’inspiration pour pouvoir réaliser ce projet de hbo max.

+L’origine indienne de Velma

Même si c’était l’une des controverses autour Velmapour Mindy Kalling il n’y avait pas de place pour lui pour le remettre en question. «Elle a une famille indienne et, je ne sais pas… J’aime cette opportunité que j’ai maintenant d’avoir des Indiens-Américains représentés, des adolescents indiens-américains des temps modernes. Je l’ai fait dans d’autres séries. charlie grandy (showrunner) a déjà écrit avec moi. Nous avons pensé que c’était une belle opportunité. Je me sens très identifié avec le personnage de Velma”a expliqué l’actrice.

« Quand j’ai su que je lui donnerais la voix, et que ça allait être de l’animation, avec les possibilités que ça donne qui sont si grandes, pourquoi ne pas faire le personnage indien ? », assuré. Puis, il a mis en évidence ce qui a servi de point de départ pour réfléchir à ce changement chez un personnage qui n’était pas historiquement un Indien. « Nous avons été très inspirés Spider-Man : dans le verset de l’araignée et d’autres personnages, qui peuvent représenter ces franchises emblématiques. Pourquoi ne pas les essayer nous-mêmes ? Beaucoup d’amour Scooby Doo Et nous lui rendrons hommage. »compté.

+Velma, l’icône des femmes homosexuelles

Lors de la conférence de presse, Mindy Kalling Elle a également été interrogée sur l’un des aspects qui définissent le personnage et qui a été discuté des semaines avant la première : il sera ouvertement homosexuel et aura un intérêt romantique féminin. « Sa découverte de soi est une partie très importante de la série. L’une des choses qui m’a le plus appelé, moi et Charlie, à le faire lorsque nous avons commencé à écrire le scénario de la série et que Charlie a écrit le premier scénario, c’était comme: « C’est très important pour ce personnage, nous ne voulons pas l’ignorer. » C’est intéressant. C’est une icône parmi les femmes homosexuelles et cela nous intéressait. Donc, sa découverte de soi est une partie très importante de la série. »a-t-il fait remarquer.

