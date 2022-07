HBO Max marche dans les pas de Netflix et annule une série à succès après 3 saisons

hbo max

HBO Max a officialisé l’annulation de l’un des programmes préférés du public, qui l’a mal pris sur les réseaux sociaux.

© GettyHBO Max marche dans les pas de Netflix et annule une série à succès après 3 saisons.

L’industrie audiovisuelle progresse dans le monde entier avec des contenus de qualité distribués par des services de streaming, mais il ne fait aucun doute qu’elle est également au cœur d’un dilemme d’entreprise dont le seul objectif est la compensation économique. Pour cette raison, de plus en plus de titres sont annulés par différentes sociétés, comme cela s’est produit ces derniers jours.

Quand on parle d’une plateforme qui ces dernières années a décidé d’arrêter brutalement ses projets, forcément le premier nom qui revient est Netflix, puisqu’il a été une constante ces dernières années face à la croissance de la concurrence et à la lutte pour rester au top en termes d’abonnés. En suivant les mêmes étapes, hbo max vient d’annoncer que Assez proche Il a été annulé.

Le moyen date limite rapporté que le streaming a décidé de ne pas renouveler l’émission de comédie animée pour une quatrième saison et culminerait avec ses trois versements. Jusqu’à présent, aucune explication officielle de l’annulation n’a été proposée, mais on estime que la restructuration par la fusion Warner-Discovery a beaucoup à voir avec la mesure dans laquelle elle a suscité la colère de ses fans en étant surprenante, puisqu’elle a obtenu un bonne cote critique et bon accueil du public.

« C’est vrai, Close Enough se terminera après 3 saisons »écrit le créateur JG Quintel via son profil Twitter officiel pour confirmer l’annulation du programme. « Je me sens chanceux d’avoir travaillé sur ce projet avec autant de personnes talentueuses. Merci à tous ceux qui ont contribué à lui donner vie et à tous ceux qui l’ont regardé ! »a culminé le message qui a été reçu avec des milliers de likes et de commentaires à l’appui.

À l’origine, Assez proche avaient été réalisés par TBS en 2017, mais pour différentes raisons, ils ont perdu leur place dans l’attention de la chaîne jusqu’à hbo max Il l’a acquis et l’a sorti en 2020, même si malheureusement il ne continuera plus après trois saisons. La plateforme est en pleine rénovation avec la fusion Warner-Discovery, ils revoient donc chacun de leurs projets et certains en sont même victimes, comme ce fut le cas il y a quelques semaines avec La femme du voyageur temporel.

