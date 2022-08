HBO Max : liste de tous les films qui quitteront la plateforme de streaming

La société Warner Media connaît une série de grands changements et une restructuration de l’ensemble de son organisation, ayant un effet direct sur hbo max, qui va bientôt perdre beaucoup de films. Selon de nouveaux rapports, la plateforme de streaming supprimera 36 titres du catalogue du service, y compris des projets originaux tels que »Infinity Train » et »Aquaman : King of Atlantis ».

Dans un communiqué, un membre de la société a expliqué que ces modifications étaient apportées en raison de la fusion entre HBO Max et Découverte+, ce dernier étant la propriété de Discovery. Le géant du streaming a expliqué: « Alors que nous travaillons pour rassembler nos catalogues de contenu sur une seule plate-forme, nous apporterons des modifications aux offres de contenu disponibles à la fois sur HBO Max et Discovery + … Cela inclura la suppression de certains contenus des deux plates-formes » .

Voici la liste des contenus appartenant à HBO Max Originals qui quitteront la plateforme :

12 dates de Noël

À propos d’hier soir

Aquaman : Roi de l’Atlantide

Assez proche

Le prochain grand designer d’Ellen

Esmé et Roy

Les Fungies !

L’agitation de la génération

Génération

train à l’infini

Petite Hélène

Ma mère, ton père

entendu

La poursuite du bonheur de Ravi Patel

Île du camp d’été

Le spectacle pas trop tard avec Elmo

Le lapin en fuite

Théodosie

Tig n’ Seek et les dinosaures Yabba Dabba

Mon dîner avec Hervé

Les titres de Cartoon Network Les disparitions du service de streaming incluent » Dodo », » Elliott From Earth », » Mao Mao », » Heroes of Pure Heart », » Mighty Magiswords », » OK KO! – Soyons des héros », »Oncle Grandpa » et »Victor et Valentino ». Enfin, des titres acquis tels que »Detention Adventure », »Messy Goes to Okido », »Mia’s Magic Playground », »The Ollie & Moon Show », »Pac-Man and the Ghostly Adventures » ‘, »Make It Big, Make It Small » et »Squish » quitteront le service avec eux.

Depuis la fusion de Warner Bros. et Discovery en avril de cette année, la société, désormais connue sous le nom de Découverte de Warner Bros.a fait une foule de changements et d’annonces, y compris des plans pour étendre le catalogue de contenu de HBO Max et améliorer le budget de contenu d’origine.

La qualité est ce que nous cherchons à offrir. C’est la meilleure équipe du métier. Nous doublons cette équipe HBO. Ils sont tous engagés sous contrat et nous allons dépenser beaucoup plus cette année et l’année prochaine que nous l’avons fait l’année dernière », a déclaré le président de Warner Bros. Discovery. David Zaslav.

Avec tous ces changements, il a été récemment signalé que la société avait subi une perte nette de 3,4 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année. Environ 1 milliard de dollars de ce montant a été attribué au coût de la restructuration après la fusion de Warner Bros. Discovery. La pratique consistant à supprimer des titres de la plateforme HBO Max est une tentative de réduction des coûts, libérant Warner du paiement des droits de retransmission de ces contenus.