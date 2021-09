HBO Max : les films Batman proposés par la plateforme

Homme chauve-souris est l’un des héros les plus importants que la marque présente Bandes dessinées à courant continu. Bruce Wayne est né comme une alternative à Superman et ses caractéristiques sont différentes de celles du Kryptonien : la chauve-souris Gotham ne possède pas de super pouvoirs. Cependant, sa formation, sa détermination et son intelligence font de ce personnage un justicier à succès qui a conquis les fans de romans graphiques. Plus tard, il fera de même avec la télévision, le cinéma et les jeux vidéo.

Hier le jour de Batman, un événement qui a commencé en 2014 lorsque le héros a accompli 75 ans, et de DC, ils ont invité leurs abonnés à s’en souvenir le troisième samedi de chaque septembre. Dans cet esprit, nous avons une proposition intéressante : où pouvez-vous célébrer cette date avec un contenu exclusif de chauve-souris ? HBO Max est la réponse ! Nous vous présentons quelques films de Homme chauve-souris dans le catalogue de la plateforme.

+ Les films de Batman sur HBO Max

– HOMME CHAUVE-SOURIS

Bruce Wayne face au crime dans une ville spectaculaire de Gotham, le produit de l’esprit de l’incomparable Tim Burton. Le héros est personnifié par Michael Keaton ce qui lui donne une empreinte mystérieuse célébrée par les fans. Le vilain? Jack Nicholson agit comme le Joker. Iconique!







– BATMAN RETOUR

Et celui qui ramène la vie à Homme chauve-souris il est Michael Keaton. Cette fois, il doit affronter trois méchants : Catwoman (Michelle Pfeiffer), Le Pingouin (Danny DeVito) et Max Shreck (Christopher Walken). Action et mystère, ajoutés à la bande originale de Danny Elfman et l’adresse de Tim Burton. Succès.







– BATMAN : MASQUE DU FANTASME

Un mystérieux justicier élimine les méchants et les blâmes de l’opinion publique Homme chauve-souris pour les crimes. Il y a de la place pour l’amour : Bruce Wayne tombe amoureux de la jeune femme Andréa Beaumont. Pourront-ils profiter d’une relation dans le contexte de leur réalité ? Elle cache un terrible secret. Les Joker fera son truc ! Considéré comme l’un des meilleurs films de Homme chauve-souris.







– BATMAN POUR TOUJOURS

Joël Schumacher a repris la franchise plus tard pour Tim Burton. L’objectif était de le rendre plus adapté aux enfants. Un nouveau nom porte la cape de la chauve-souris : Val kilmer. Les méchants sont Le Riddler (Jim Carrey) et Two-Face (Tommy Lee Jones). Robin (Chris O’Donnell) aidez le chevalier noir dans cette aventure. Déception pour les adeptes du héros qui n’ont pas vu d’un bon œil l’infantilisation du contenu.







– BATMAN & ROBIN

Il a poussé l’humour absurde de l’épisode précédent, « Forever » à la limite. Cette fois, ajoutez à Fille chauve-souris Dans l’équipe des héros, ils affrontent M. Freeze (Arnold Schwarzenegger), Poison Ivy (Uma Thurman) et Bane. Entrée inoubliable dans la galerie Gothic Bat mettant en vedette George Clooney; triste adieu pour un bon réalisateur comme Joël Schumacher.







– BATMAN BEYOND : LE RETOUR DU JOKER

Terry McGinnis, le nouveau Homme chauve-souris, doit faire face aux conséquences de la dernière et fatale confrontation entre Bruce Wayne et le Joker. Maintenant, des années après cette nuit-là, le prince clown du crime est revenu semer la terreur à Gotham. Ce sera le travail du nouveau Homme chauve-souris arrête ça!







-TRILOGIE DU CHEVALIER DE LA NUIT

Dirigée par Christophe Nolan et mettant en vedette Balle chrétienne, comprend : Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Des méchants comme le Joker (Heath Ledger), Two-Face (Aaron Eckhart) dans le deuxième volet de la série et Bane (Tom Hardy) dans le dernier film se démarquent. La saga a une atmosphère prétendument réaliste qui la distingue du reste des films de super-héros. Épingle de sûreté!







– BATMAN CONTRE. ROBIN

Les ombres de Gotham City ne sont pas un endroit pour un enfant, mais Damien Wayne ce n’est pas un enfant normal. Maintenant portant le manteau de Robin, mène un chemin imprudent et têtu avec son père, Homme chauve-souris. Robin Il rencontre un personnage mystérieux, Talon, qui le conduit sur un chemin qui change sa vie à travers les profondeurs d’une société secrète connue sous le nom de La Cour des Hiboux.







– BATMAN V SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE

Le plus grand choc des super-héros de l’histoire du cinéma. Réalisé par le talentueux Zack Snyder, raconte comment un paranoïaque Homme chauve-souris envisage de tuer Superman, un extraterrestre avec le pouvoir de mettre fin au monde entier s’il le souhaite. Cependant, les intentions de Clark ne sont pas celles-là et le vrai conflit pourrait être ailleurs…







– LA LIGUE DE JUSTICE DE ZACK SNYDER

La suite de Batman v Superman raconte comment les héros les plus puissants de la Terre se réunissent dans une alliance qui cherche à vaincre l’une des pires menaces auxquelles l’humanité ait jamais été confrontée. Steppenwolf et Darkseid Ils jettent les yeux sur notre planète et découvriront bientôt qu’elle signifie plus pour eux qu’ils ne le pensaient au départ.







– BATMAN : LA JOKE DE LA MEURTRE

Les Joker Il n’a pas toujours été un tueur psychotique avec l’obsession de vaincre Bat Man. Quelque part dans son passé, il était un homme hanté par une réalité si douloureuse qu’elle l’a transformé à jamais. Maintenant, il a une théorie à prouver et Jim Gordon sera sa proie.







– ACTION DE LA LIGUE DE LA JUSTICE

Il raconte les aventures du plus important Trinity de DC Comics : Batman, Superman et Wonder Woman, accompagné d’autres super-héros membres de ce qu’on appelle la Justice League. Tous seront confrontés à d’innombrables menaces sous la forme de super-vilains incroyables et puissants.







– LE FILM LEGO BATMAN

Une manœuvre complexe du Joker cela le laisse, lui et ses alliés, dans une position privilégiée pour menacer Gotham City avec une bombe. Le film servira d’excuse à de nombreuses blagues et moments amusants ainsi qu’à la propre action de Lego et à une surprise : Robin et Batgirl ! Les pires méchants de l’histoire sont également ajoutés.