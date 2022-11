HBO Max : Le Lotus Blanc est renouvelé pour une troisième saison

HBO MAX

La série primée aux Emmy Awards revient avec un nouvel opus. Découvrez quand il pourrait arriver sur la plateforme de streaming !

© HBOMaxLe Lotus Blanc aura une troisième saison.

ohHBO Max Continuez à parier sur votre belle réussite ! Le service d’abonnement a annoncé que Le Lotus Blanc sera renouvelé une fois de plus. En ce sens, la série qui a volé tous les regards lors des derniers Emmy Awards reviendra avec un troisième saison. Comme cela va être? La plateforme de streaming elle-même a annoncé : «La nouvelle livraison comprendra nouveaux personnages et lieux à visiter”. Passez en revue tout ce qui est connu jusqu’à présent!

En 2021, la production est arrivée à HBO sous la forme d’une mini-série avec quelques épisodes. Cependant, le bon accueil du public et des critiques spécialisés a réussi à prolonger l’histoire avec des chapitres renouvelés. «Situé dans un complexe hawaïen exclusif, il suit les vacances de divers clients de l’hôtel pendant une semaine alors qu’ils se détendent et se ressourcent au paradis. Mais avec chaque jour qui passe, une complexité plus sombre émerge chez ces voyageurs parfaits, le personnel joyeux de l’hôtel et l’endroit idyllique lui-même. »indique le synopsis officiel de cette satire sociale.

Avec le format de la série d’anthologies, la création de Mike Blanc est revenu avec un nouveau groupe d’invités visitant un nouveau Lotus Blanc. La dernière édition -cette fois en Sicile- a commencé sa diffusion le 30 octobre et se terminera le 11 décembre. Et tout indiquerait qu’il répétera le phénomène du premier opus, qui a reçu 20 nominations aux Emmy Awards en 13 catégories et 10 victoires, le plus grand nombre de statuettes de tous les programmes 2021.

+ Tout ce que l’on sait sur The White Lotus 3

Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation pour HBO, a déclaré : «Mike a continué à atteindre de nouveaux sommets dans la saison deux, ce qui est le témoignage ultime de sa vision brute et inégalée. Sa bravoure à explorer les eaux inexplorées de la psyché humaine, ainsi que son humour irrévérencieux et son style de mise en scène, nous font rêver de plus de jours de vacances dans le complexe que nous aimons. Nous ne pourrions pas être plus heureux d’avoir l’opportunité de collaborer sur une troisième saison ensemble.« .

Pour le moment, on ne sait pas quand le tournage commencera, qui seront les nouveaux acteurs et où l’histoire se déroulera. Cependant, on peut prévoir que l’équipe restera dirigée par Mike White en tant que créateur, scénariste et réalisateur, accompagné du producteur exécutif de David Bernard et Mark Kamine.

