HBO Max lance un niveau financé par la publicité : c’est moins cher, mais cela en vaut-il la peine ?

Il est sûr de dire que ce qu’on appelait autrefois la « télévision normale » a fait son temps, les services de streaming dominant désormais les habitudes de visionnage des gens et les plus grandes nouveautés étant exclusives à un streamer ou à un autre. Cependant, alors que HBO Max lance aujourd’hui un service financé par la publicité à coût réduit et que de nombreuses émissions populaires arrivent maintenant chaque semaine plutôt que dans un seul vidage de frénésie, assistons-nous à une évolution de ce que réserve l’avenir de la télévision.

La décision de la plate-forme WarnerMedia signifie qu’à partir d’aujourd’hui, les nouveaux abonnés et les anciens abonnés ont la possibilité de payer 14,99 € par mois, ou un prix inférieur de 9,99 € par mois s’ils sont prêts à inclure des pauses publicitaires dans les programmes. De plus, une option de pré-paiement annuel est également disponible, offrant une remise de 15 %, ce qui coûte respectivement 149,99 € et 99,99 €. La question est donc de savoir combien les abonnés sont prêts à payer pour vivre une expérience sans publicité ? Eh bien, cela vaut peut-être la peine de considérer que l’option d’abonnement au streaming à deux niveaux n’inclut pas seulement une expérience sans publicité.

Selon les informations de HBO Max sur les options de niveau, « Le niveau financé par la publicité n’inclura pas la possibilité de télécharger du contenu pour une visualisation hors ligne, et la qualité de la vidéo en streaming sera plafonnée à 1080p. Les films en avant-première de Warner Bros. sur HBO Max tout au long de 2021 ne sont pas inclus dans le niveau financé par la publicité HBO Max, mais deviendront disponibles sur les deux options de niveau lorsque les films débuteront via le service HBO dans les mois suivant leurs sorties en salles dans le cadre de l’accord de sortie de HBO avec Warner Bros. «

Beaucoup de choses à déballer pour 5 € supplémentaires par mois, donc ce n’est peut-être pas simplement un choix de savoir si les téléspectateurs veulent ou non voir des publicités. Compte tenu du nombre de versions attendues sur HBO Max au cours des prochains mois seulement et de la possibilité de télécharger du contenu à regarder hors ligne, beaucoup pourraient décider que la différence de coût relativement faible en vaut la peine pour cela et le retrait de publicités.

D’autres informations de HBO Max suggèrent que les abonnés au niveau inférieur verront un temps publicitaire maximal de quatre minutes par heure, ce qui, selon eux, montre « un engagement à la charge publicitaire commerciale la plus faible de l’industrie du streaming ». Le vice-président exécutif de HBO Max, Andy Forssell, a commenté : « Nous avons travaillé dur pour créer une expérience publicitaire élégante et de bon goût qui respecte la bonne narration pour les utilisateurs qui la choisissent, et que nous sommes convaincus qu’elle offrira à nos partenaires publicitaires. ainsi que. »

Avec du contenu récent de HBO Max dont le très attendu Amis : La Réunion spécial, et le Snyder Cut de DC’s Ligue des justiciers, les téléspectateurs américains ont eu de nombreuses raisons de se joindre au service de streaming. Les abonnés au niveau supérieur ont non seulement accès à une multitude de séries télévisées et de films Warner Bros tirés des archives, mais également aux prochaines sorties simultanées au cinéma/en streaming telles que La brigade suicide, Dune et La matrice 4 le tout arrivant avant la fin de l’année. Une chose est sûre, l’évolution de la télévision est loin d’être terminée.

