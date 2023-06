HBO Max : La série la PLUS VUE au Mexique qui a détrôné Succession et Amor a Muerte

HBO Max

Cette série a battu des records au Mexique et s’est positionnée comme la plus regardée une semaine après sa première



© HBOMaxNi Succession ni Love to Death, la série la plus regardée au Mexique est une production locale

aimer à mourirProtagonisée par elizabeth olsenet la fin de la série de Succession tendances mondiales monopolisées, cependant, aucune de ces séries n’a été la plus regardée sur HBO Max Mexico, où En premier lieu, une autre production a été positionnée et nous vous dirons de laquelle il s’agit.

le marché mexicain opté pour une production localeau lieu des Américains qui ont dirigé le monde, et c’est un série qui a eu la participation de Natanael CanoProtagonisée par Benny Emmanuel, Juan Daniel García Trevino, lac alex et Sacha Gonzalez dans une histoire qui montre jusqu’où vous pouvez aller pour réaliser le rêve de créer de la musique avec une âme.

Il s’agit de tropqui est sorti récemment et a été bien accueilli, à tel point que, selon HBO Max, il a battu des records d’audience au MexiqueBien une semaine seulement après sa première, elle s’est positionnée comme la série la plus regardée au Mexiquemême au-dessus FC Las Bravas et nourriture divineen plus de Succession et aimer à mourir.

Il y a actuellement 9 chapitres disponibles à partir de trop sur HBO Max et les nouveaux épisodes, qui ont été diffusés cette semaine, montrent l’équipe confrontée à une série de problèmes qui mettent à l’épreuve leur amitié et leur détermination à faire ce qu’ils aiment le plus.

« Les insécurités de chacun sont présentes et les défis liés à leurs capacités à mener à bien leur travail bousculent leur vie, les amenant à prendre des décisions cruciales.“, souligne HBO Max sur les nouveaux chapitres de la série mexicaine qui est un succès.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?