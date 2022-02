HBO Max : la décision tragique de Peacemaker dans l’épisode 7

in

Bandes dessinées DC

L’anti-héros de DC poursuit sa mission de sauver le monde d’une invasion extraterrestre. Cependant, son passé l’obligera à prendre une décision difficile.

©IMDBJohn Cena comme Christopher Smith

pacificateur est au milieu d’une opération noire pour annuler une invasion extraterrestre de papillons, des êtres qui prennent le contrôle du corps des gens pour en prendre le contrôle absolu et faire ce qu’ils veulent. Dans ce cas, ils veulent conquérir le monde. L’un de ces extraterrestres s’oppose à cette décision : pleurerle chef de l’équipe de Christopher Smith.

Alors qu’il est recherché par toute la police car il est soupçonné de différents délits grâce à un journal intime planté par Leota, pacificateur Rappelez-vous votre passé orageux. Lui et son frère ont été forcés de se battre pour leur père Auggie pour l’amusement d’un groupe de racistes. Le destin a joué un tour à Chris qui a tué son frère d’un coup, ce dont il ne s’est jamais remis.

Pacificateur et une décision très difficile

pleurerl’extraterrestre qui veut arrêter la menace de sa race, est tué par le détective Song contrôlé par un papillon. pacificateurVigilante et Economos sont attaqués par les Dragon blancl’alter ego de Auggie Smith, qui porte une armure qui lui permet de voler et de tirer des éclairs mortels de ses mains. Un vrai méchant ! Son intention est de tuer son fils.

Ailleurs, Judomaster affronte Harcourt et Leota; alors qu’il bat le premier sans pitié, la fille d’Amanda Waller profite de cette distraction pour l’électrocuter avec un taser et ainsi annuler cette menace. Il n’a peut-être pas une taille énorme, mais ce méchant connaît son affaire en matière de combat au corps à corps et pourrait causer des problèmes au groupe désormais dirigé par Harcourt après la mort de Murn.

le Dragon blanc est prêt à tuer pacificateur, jusqu’à ce que Vigilante lui lance une grenade, annulant bon nombre des capacités de son armure. Puis Chris et Auggie se font face. Le père de pacificateur Il lui reproche la mort de son frère et le mode de vie de l’anti-héros qui prend la difficile décision de tuer Auggie d’une balle dans la tête. Ensuite pacificateur cri…

Et les papillons ? Ils se préparent à se téléporter « la vache », un être de leur planète qui leur fournit la seule nourriture qu’ils peuvent manger. Le groupe d’Harcourt sait qu’il doit agir rapidement pour mettre fin à cette invasion, et la meilleure chance de le faire est de tuer cette horrible créature venue d’ailleurs dans la galaxie. Leota s’excuse auprès de Chris d’avoir mis le faux journal chez elle, mais pacificateur Elle rejette.

