HBO Max : la bande-annonce officielle de Pretty Little Liars Original Sin

HBO MAX

La série mettant en vedette Ashley Benson et Lucy Hale aura un redémarrage sur la plateforme de streaming. C’est tout ce que vous devez savoir avant la grande première sur HBO Max.

© HBOMaxPretty Little Liars : Original Sin arrive ce mois-ci en streaming.

La série ado sur les plateformes de streaming sont de plus en plus innovantes et engageantes. Cependant, il est très difficile d’oublier ceux qui, il y a des années, n’étaient diffusés qu’à la télévision, gagnant l’affection de toute une génération. C’est donc arrivé avec une fille bavardequi a présenté il y a un an une redémarrer dans hbo max. Mais ce n’est pas le seul! Cela arrivera aussi avec Jolies petites menteusesla fiction qui aura un redémarrage et qui arrivera ce mois-ci au catalogue.

L’histoire originale commence lorsque le chef d’un groupe d’amis du lycée disparaît mystérieusement. Ainsi, quatre jeunes commencent à collecter des indices lorsqu’ils reçoivent des messages d’un personnage appelé « UN » qui promet d’exposer leurs secrets les plus intimes. D’après les romans de Sarah Sheparda présenté des performances de Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale, Shay Mitchell et Sasha Pieterse dans les premiers rôles.

Il est clair qu’il reste encore beaucoup à développer autour de cet univers. Pour cette raison, sa production a lancé deux retombées: Ravenswoodlancé en 2013, et Pretty Little Liars : les perfectionnistes, sorti en 2017. La vérité est que les deux projets ont échoué et ont été annulés après la diffusion de leur première saison. Cependant, un nouvel engagement de la part du créateur de Riverdale est sur le point de sortir et sera la belle opportunité de revendiquer la franchise. Découvrez la bande-annonce ici!

C’est à propos du redémarrage Pretty Little Liars : Péché originelse déroulant vingt ans après une série d’événements tragiques qui ont déchiré la ville de Millwood. « Maintenant, de nos jours, un groupe disparate d’adolescentes se retrouvent tourmentées par un agresseur inconnu et forcées de payer pour le péché secret commis par leurs parents il y a deux décennies… ainsi que le leur. »indique son synopsis officiel.

En ce sens, l’histoire se déroulera loin de Rosewood, dans une toute nouvelle ville et avec une nouvelle génération de Pretty Little Lies. Cependant, il se déroulera dans le même univers que l’intrigue originale. Depuis le 28 juillet sera disponible sur HBO Max et présentera des performances de Bailee Madison, Maia Reficco, Chandler Kinney, Zaria et Malia Pyles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂