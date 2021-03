HBO Max fuit par erreur «  Zack Snyder’s Justice League  » et les fans de théories du complot font un meurtre

Bien que la chose ne soit pas arrivée majeure (le film a été visible pendant environ une paire d’heures), l’erreur aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves: HBO Max a divulgué par erreur la tant attendue « Zack Snyder’s Justice League », dont la première est prévue le 18 mars. Il a été visible pendant ce court laps de temps pour les téléspectateurs qui tentaient d’accéder au visionnage d’un film très différent: la dernière adaptation de «Tom et Jerry».

Le problème a été résolu rapidement et Warner s’est excusé dans une brève déclaration peu de temps après. Il a déclaré que « ‘Zack Snyder’s Justice League’ a été temporairement disponible sur HBO Max et le bogue a été corrigé en quelques minutes. » Les téléspectateurs qui ont pris des captures d’écran du film et les ont téléchargées sur Twitter ont vu leurs comptes temporairement suspendus pour partager du matériel non autorisé. Bien que certains aient survécu:

Vous essayez tous de regarder la Justice League Snyder Cut ?! Allez sur HBO et essayez de regarder Tom et Jerry et le dos et essayez à nouveau. Nous avons le bébé coupé Snyder! Hahaha. Early Happy bday cadeau 🔥😎 #hbo #jbatman #JusticeLeague #SnyderCut #Superman #Wonder Woman pic.twitter.com/xuqCyfQDEr – barrelfullofgames (@barrelfullgames) 8 mars 2021

En tout cas, ils ont rapidement commencé à apparaître sur des forums comme Reddit et sur réseaux sociaux les premiers commentaires que il s’agit d’une campagne orchestrée par Warner pour amener les gens à parler du film et à créer le buzz avant la première la semaine prochaine. Il est hautement improbable que Warner mettrait en danger une propriété aussi coûteuse de cette manière, mais il y a encore des explications qui ne croient pas que cela aurait pu être une erreur de la part d’une entreprise qui considère simplement « Tom et Jerry de la même manière light. » et la fanfare de super-héros de Zack Snyder.

Théories du complot

Il a toujours existé parmi les fans de Zack Snyder le sentiment que Warner Bros détestait l’homme derrière les derniers films de Superman. C’est pourquoi il a pratiquement brisé sa vision du film Justice League en laissant Joss Whedon prendre le relais. Bien sûr, personne ne doute des vraies raisons pour lesquelles Snyder a abandonné le projet: sa fille s’est suicidée et a décidé qu’il était temps de passer du temps avec sa famille.

Mais une fois que la version ignominieuse de Whedon a été publiée, Snyder lui-même a commencé à susciter l’enthousiasme à propos d’un montage de quatre heures sur les réseaux sociaux comme Vero. Le fait que Warner ait nié qu’il y ait eu un projet pour sortir ce remake et que c’est la pression des fans eux-mêmes qui a motivé la «sortie» de ce montage c’est ce qui fait soupçonner beaucoup qu’il y a une animosité active de Warner envers Snyder.

La vérité est que le film Justice League, dans l’une ou l’autre de ses deux incarnations, devient une nuisance persistante pour la société, qui est toujours en litige avec Ray Fisher (qui jouait Cyborg) pour les accusations insistantes contre la société et Joss Whedon de être humilié pendant le tournage. La récente fuite selon laquelle Warner veut effectuer un redémarrage de Superman sans Henry Cavill (ce qui aurait pu le motiver à refuser de promouvoir le « Director’s Cut » de Snyder, selon des rumeurs) fait également partie, selon ces fans, de l’intention de Warner de saper le projet du réalisateur.

Autrement dit, selon beaucoup de ces fans, Warner parle du montage de Snyder depuis remorques filtrantes pour se saboter à elle-meme, ce qui n’a pas beaucoup de sens étant donné que le film a largement dépassé le budget qui lui avait été alloué (sur 25 millions de dollars prévus il a fallu investir finalement 70), et il est dans votre intérêt de le faire fonctionner. Pour le moment, ce qu’il est devenu est la première la plus attendue de Warner pour les prochaines semaines. Nous verrons combien de titres vous n’avez pas encore générés avant le 18 mars.