HBO Max fera-t-il une deuxième saison de "María Marta: le crime de pays"?

hbo max

Ce dimanche la série centrée sur le meurtre de María Marta García Belsunce est arrivée sur la plateforme de streaming. Il met en vedette Laura Novoa et Jorge Marrale.

©IMDBLa série a créé tous ses épisodes simultanément.

Parmi les productions latino-américaines les plus attendues de hbo max, une série centrée sur l’un des homicides les plus importants de l’histoire argentine est apparue bien mise en valeur. En octobre 2002, Maria Marta García Belsunce 50 ans a été retrouvée morte par son mari, Jorge Carrascosa, dans la baignoire de sa maison et a appelé les urgences pour avertir qu’il s’agissait d’un accident mortel. Cependant, comme on le voit dans le documentaire carmel de netflixles choses n’étaient pas comme prévu au début.

De toutes les informations exactes sur le crime de Maria Marta García Belsunce, la plus précise est celle qui concerne la contamination de la scène de crime. Ce point est très bien abordé dans le premier des huit épisodes qui font partie de María Marta : Le crime de patriela série qui atteint hbo max exclusivement ce dimanche. Contrairement à d’autres sorties, cette production a présenté sa première saison complète sur la plateforme, donc les plus intenses ont pu la terminer durant ces deux derniers jours.

Dirigée par Daniela Goggi, María Marta : Le crime de patrie présente les rôles principaux de Laura Novoa et Jorge Marrale. De plus, des chiffres tels que Carlos Belloso, Mike Amigorena et Muriel Santa Ana. L’un des aspects intéressants qu’il soulève est son dialogue avec le documentaire de Netflix mentionné ci-dessus, bien qu’il n’y ait pas un rapport de la même manière qu’avec les productions de L’escalier concentré sur l’affaire Michel Peterson et son épouse.

Dans María Marta : Le crime de patrie le lien passe par deux de ses protagonistes qui ne peuvent être connus que de ceux qui ont vu le documentaire carmel. Il s’agit des blogueurs qui ont suivi de près toute la couverture médiatique et de ce qui s’est passé principalement avec carrasquequi est venu en prison et était l’un des principaux suspects jusqu’à l’apparition de Nicolas Pachelo. C’est, ce chiffre, celui qui pourrait donner de la place à un deuxième volet de la série.

+A quoi ressemblerait la deuxième saison de María Marta : El Crimen del Country ?

Bien qu’il ne soit pas confirmé qu’il y aura un deuxième versement de María Marta : Le crime de patriea du matériel pour faire plus d’épisodes si le public accompagne et hbo max Il décide de donner le feu vert. Non seulement il reste encore de nombreux axes de couverture médiatique et judiciaire à diffuser sur le petit écran, mais encore la semaine dernière le procès de l’actuel principal suspect d’avoir mis fin à la vie de Maria Marta García Belsunce: Nicolas Pacheloincarné dans la fiction par Nicolas Francella. Aimeriez-vous voir une autre saison de cette production argentine ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂