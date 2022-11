HBO Max Exec révèle la place de la série Penguin dans la chronologie de l’univers Batman

Warner Bros. Discovery est tout au sujet de la réforme de la DCU en ce moment, mais en arrière-plan se trouve leur autre grand projet DC de Le Batman univers. Une partie de cela sera la prochaine manchot série mettant en vedette Colin Farrell, qui se dirige vers la production en tant que premier de nombreux spin-offs et suites potentiels du succès réalisé par Matt Reeves cette année. Maintenant, dans le cadre d’une longue interview avec Variety, la dirigeante de HBO Max, Sarah Aubrey, a expliqué où Le pingouin s’accordera avec Le BatmanLa chronologie de et sa suite potentielle. Dit-elle:

« Penguin s’assiéra immédiatement après la fin de The Batman et temporairement avant les événements du deuxième film. Le spectacle sortira entre les deux films. Maintenant, au-delà de cela, c’est amusant pour le public de savoir que ce sera un pont entre les deux, mais la date de sortie réelle, je ne suis pas libre de le dire. Le but de ceci est de montrer à quoi ressemble la vie d’Oz et c’est très bien dans les rues de Gotham, essayant de se lever et de se lever comme seul le pingouin le peut. En tant qu’arnaqueur et stratège avec ses propres ambitions. C’est un excellent exemple d’avoir le temps sur huit épisodes pour raconter une histoire de personnage à arc plus long avec beaucoup de rebondissements délicieux et de nouveaux personnages. Il s’agira beaucoup de Gotham à ce niveau de la rue, car il ne vole pas comme le fait Batman. Nous considérons tous cela comme une expérience très spécifique à vivre pour le public.