HBO Max dévoile le premier teaser de House of the Dragon

Nous avons déjà le premier teaser de La Maison du Dragon, le prequel tant attendu de Game of Thrones. Préparez-vous à retourner à Westeros.

Rois, guerre, sang, feu, crinières blanches et dragons, beaucoup de dragons. Du moins, cela semble être ce que l’on peut attendre de cette nouvelle production, d’après ce qui a été vu dans le récent teaser de La Maison du Dragon.

Malgré la saison finale décevante de Game of Thrones, HBO ne va pas lâcher la poule aux oeufs d’or si facilement. Pour cette raison, et avec George RR Martin, ils ont préparé ce prequel basé sur le livre de l’écrivain, Fire and Blood, avec lequel développer l’histoire de Westeros et de l’univers de la télévision.

L’intrigue de cette préquelle se déroule environ 200 ans avant la série originale. Il se concentre principalement sur la Maison des Targaryen et la guerre civile qui a eu lieu entre deux factions de cette dynastie. Tout cela bien avant la naissance de la Mère des Dragons, Daenerys.

L’avant-première ne nous montre presque rien, mais au moins nous pouvons voir en action comment les rôles se situent sur les différents protagonistes. Nous avons donc Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra, Matt Smith dans le rôle du prince Daemon ou encore Paddy Considine dans le rôle du mythique roi Viserys. Celui des principaux Targaryen.

Le casting est complété entre autres avec Rhys Ifans dans le rôle d’Otto Hightower, Olivia Cooke dans le rôle de sa fille, Alicent, Wil Johnson dans le rôle de Vaemond Velaryon, Sonoya Mizuno dans le rôle de Mysaria ou encore Steve Toussaint dans le rôle de Lord Corlys Velaryon.

La maison du dragon devrait être diffusée en 2022 sur HBO Max. Ensuite, nous verrons à quoi s’attendre de cette nouvelle série.

Allons-y !