HBO Max développe des chaudasses noires hostiles

HBO Max développe une nouvelle série humoristique, Chaudasses noires hostiles, qui est co-écrit et produit par Keke Palmer, Jermaine Crawford et Amy Aniobi. L’émission est une satire comique qui explore comment Gen-Z arme le politiquement correct, racontée à travers les yeux de quatre lycéennes. Le spectacle reprendra l’idée de la « bonnasse noire hostile », qui a été introduite dans des films tels que Méchantes filles et développez-le à travers les yeux de ses personnages principaux.





Rapports de variété Chaudasses noires hostiles sera produit par SuperSpecial Inc et Big Boss Entertainment, une coproduction entre HBO Max et Entertainment One.

Une équipe créative All-Star barre des chaudasses noires hostiles

Keke Palmer est une actrice, auteur-compositeur-interprète, productrice et animatrice de télévision aux multiples talents. Elle est connue pour ses récents rôles dans des films comme celui de Jordan Peele Non et pour avoir exprimé le personnage d’Izzy dans Disney’s Année-lumière. Elle est également connue pour son rôle dans Hustlers face à Jennifer Lopez et Constance Wu. Côté télé, elle a prêté sa voix aux Famille fière renaissance chez Disney+ et Grande Bouche chez Netflix. De plus, elle a remporté l’Emmy de la meilleure actrice dans une série courte comique ou dramatique pour Turnt Up avec les Taylorsdans lequel elle a joué cinq personnages différents.

Amy Aniobi est surtout connue pour son travail tout au long de la série HBO acclamée par la critique Peu sûr. Elle a commencé dans l’émission en tant que productrice dans la saison 1, pour finalement atteindre le rang de productrice exécutive pour les deux dernières saisons de l’émission. Aniobi était également le showrunner, le scénariste en chef et le producteur exécutif de la série HBO. 2 Dope Queens avec Jessica Williams et Phoebe Robinson.

Jermaine Crawford est surtout connu pour son travail devant la caméra, notamment avec Duquan dans la série à succès HBO Le fil. Il s’est de nouveau associé à l’équipe derrière Le fil sur la série limitée HBO Nous possédons cette ville en 2022. Ses autres rôles à la télévision incluent Personne d’intérêt, et La descente. Devraient Chaudasses noires hostiles aller à la série, cela marquerait son premier crédit d’écriture télévisé.

Chaudasses noires hostiles vise à lutter contre les stéréotypes et à remettre en question le statu quo. Il se présente comme une série fraîche, stimulante et divertissante qui résonnera auprès d’un public de tous âges. HBO Max est à l’origine d’une autre série à succès qui met l’accent sur la camaraderie féminine, La vie sexuelle des collégiennesqui en est actuellement à sa troisième saison.