HBO Max confirme qu’il n’y aura pas de spin-off de succession

Avant la fin de la série avec Brian Cox et Jeremy Strong, ils ont annoncé qu’il n’y aurait pas de cinquième saison ni de fictions dérivées. Jesse Armstrong reviendra-t-il travailler chez HBO ?



© IMDbSuccession prend fin ce 28 mai sur HBO Max.

La fin de Succession c’est imminent. Ce 28 mai, le dernier épisode de la quatrième saison arrivera sur HBO Max. Ainsi, la clôture de la série créée par Jesse Amstrong qui a été lancé en 2018. La vérité est qu’il reste encore quelques points d’intrigue en attente de résolution et c’est pourquoi beaucoup ont imaginé qu’un spin-off pourrait exister. Cependant, la plate-forme elle-même était chargée de nier la théorie.

Protagonisée par Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook et Kieran Culkin, la fiction suit la famille Roy. Aujourd’hui plus que jamais, tous ses membres se disputent le pouvoir de diriger le conglomérat médiatique Waystar Royco. Après des épisodes aussi captivants et des personnages très développés, il est logique d’imaginer comment cette histoire va se poursuivre.

Mais, au grand regret des fans de Succession partout dans le monde, ce sera sa fin définitive. Alors il a fait savoir Francesca Orsi -EVP of Original Drama Programming chez HBO- dans une interview avec SÉtat du drame HBO (via la date limite). « Nous sommes tombés amoureux de cette famille. Que vous les aimiez ou non, c’est une bande excentrique et totalement enivrante, ils vont me manquer.« , a-t-il pointé.

+ Succession : y aura-t-il une cinquième saison sur HBO Max ?

Le producteur a fait remarquer : « Il n’y aura pas de cinquième saison pour l’instant. Je sais qu’on a un peu parlé de spin-offs, mais non, pas du tout. ». Ainsi a-t-il précisé que le dixième épisode du quatrième volet sera la fin définitive de Succession sur HBO Max. Orsi a ajouté :Je ne dirai jamais jamais, mais mon intuition et basée sur une série de conversations sur l’évolution de Succession et ces personnages, à ce stade, il n’y a aucune intention de séparer les caractères”.

Jesse Armstrong reviendra-t-il avec une autre série sur HBO ? Le responsable du contenu dramatique a conclu : «S’il refait une série, je pense que ce sera complètement original. Ce sera un nouveau spectacle, une nouvelle idée. Je suis triste de ne pas avoir l’opportunité de construire quelque chose avec pour l’instant. Je ne sais pas ce qu’il va faire ensuite et j’ai hâte de m’asseoir avec lui après la grève des scénaristes et de voir ce qu’il aimerait faire.”.

