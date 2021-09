HBO Max commande un pilote inspiré de la bande dessinée de Neil Gaiman

Les dirigeants de HBO Max seraient prêts à fouiller dans les propriétés de DC Comics pour créer un nouveau contenu sur leur plate-forme, les incitant à prêter attention à l’une des créations les plus particulières de l’auteur britannique de dark fantasy Neil Gaiman : « Dead Boy Detectives ».

Selon Variety, HBO Max a commandé la création d’un pilote inspiré de ces personnages, dont la première apparition a eu lieu dans le numéro 25 de « The Sandman », l’une des créations les plus acclamées de Gaiman. Ils parlent de Charles Rowland et Edwin Paine, les esprits de deux adolescents qui choisissent de rester sur terre pour résoudre des crimes surnaturels.

Selon le reportage, Steve Yockey (Supernatural) serait le scénariste de ce pilote, faisant fonction de producteur exécutif avec Greg Berlanti, co-créateur de séries telles que « Arrow » et « The Flash », s’associant à nouveau à ses collaborateurs réguliers : Sarah Schechter et David Madden, qui seront également producteurs exécutifs.

« Dead Boy Detectives » a été confirmé pour faire partie de la troisième saison de « Doom Patrol », avec des performances de Sebastian Croft et Ty Tennant. Cependant, il a été noté que les deux acteurs ne feront pas partie de ce pilote, donc si la série est approuvée, l’univers de « Doom Patrol » serait une entité distincte.

Le pilote de « Dead Boy Detectives » n’a jusqu’à présent aucun réalisateur impliqué, bien qu’il soit rapporté que la production pourrait commencer en novembre. Ce serait la quatrième propriété de Gaiman à préparer son arrivée à la télévision contemporaine après l’adaptation très attendue de « The Sandman », la deuxième saison de « Good Omens » et l’adaptation Amazon Prime Video de « Anansi Boys ».