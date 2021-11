HBO Max : c’est le film argentin que les utilisateurs recommandent

Il est courant pour la plupart des séries et des films qui se positionnent parmi les tendances des plateformes de streaming, d’avoir une excellente équipe derrière qui travaille pour y arriver. Les publicités et les stratégies deviennent essentielles pour attirer l’attention. Cependant, plusieurs fois, le soi-disant « bouche à oreille » et diffusion auprès des utilisateurs ils le génèrent organiquement. C’est ainsi Cœur errant a gagné une place dans HBO Max et c’est l’un des plus recommandés.

Le long métrage argentin est à l’affiche Léonard de Sbaraglia, qui a su se démarquer dans des films très populaires comme Contes sauvages, neige noire ou Douleur et gloire. Il n’est pas seul : il l’accompagne très en conséquence Miranda de la Serna -Héritier du talent de Érica Rivas et Rodrigo de la Serna– et une équipe qui se complète avec les performances de Eva Lloranch, Alberto Ajaka, Iván González, Tuca Andrada et Rodrigo Dos Santos.

Comment est né le projet ? Avec une idée de Léonard Brezizickmoi, qui réalise son deuxième film. Il a fait ses débuts dans certains cinémas, sans projection commerciale. Mais son arrivée en streaming l’a répandu dans toute l’Amérique latine et l’Espagne. C’est que son histoire a à voir avec une telle situation universelle dans laquelle il n’est pas nécessaire de connaître les cultures des pays qui sont mentionnés dans le film pour en faire partie.

Au Cœur errant, Sbaraglia donne vie Santiago, un homme qui traverse un tournant de sa vie où les émotions sont à la surface. Il a rompu avec son partenaire, sa vie est pleine d’excès en tout genre et à son tour il est obligé de sauver la relation avec sa fille adolescente qu’il a vérifié à plusieurs reprises pour s’être perdu lors de soirées gays nocturnes. Une combinaison dans laquelle chaque sentiment des personnages vient au premier plan.

La plate-forme elle-même définit le protagoniste du film comme « un homme dominé par ses démons et ses passions qui se lance dans une recherche désespérée et frénétique : aimer et être aimé”. Cependant, il va même bien plus loin que cela et c’est pour cette raison que les utilisateurs de HBO Max ne cessent de le recommander – avec raison – sur les réseaux sociaux.

