HBO MAX : c’est la série la plus choisie par le public jusqu’à présent en 2022

HBO Max Cela a commencé avec de bons résultats en 2022 et ce n’est pas pour moins puisqu’avec son arrivée en Amérique latine, il a connu une fermeture incroyable en 2021 avec toutes ses premières. L’une de ses dernières histoires les plus réussies était ‘And Just Like That’, ‘Matrix Resurrections’ et ‘Mortal Kombat’.

Avec le lancement de ‘Harry Potter 20e anniversaire: ​​Retour à Howarts‘, est déjà l’une des premières les plus choisies par le public de HBO Max dans toute l’Amérique latine.

L’événement rassemble Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, entre autres talents de la franchise et les réalisateurs des huit films Harry Potter, célèbrent l’anniversaire du premier film, « Harry Potter et la pierre philosophale ».

Pour sa part, le directeur général de HBO Max pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Luis Durán, a déclaré : « La rencontre des acteurs de Harry Potter leur rappelle pourquoi cette histoire a changé la vie de tant de générations. Sans aucun doute, les films de la saga fait partie des titres les plus appréciés des utilisateurs et c’est grâce à eux qu’en quelques heures cette spéciale est devenue la première la plus regardée de la région, positionnant même l’Amérique latine comme la Mecque des fans de Harry Potter dans le monde, après avoir pris en compte la performance du titre sur notre marché ».

« C’est l’occasion pour petits et grands de partager en famille et pour que ceux qui ne connaissent pas encore le monde magique d’Harry Potter, puissent en profiter du début à la fin, avec des anecdotes et des faits curieux racontés par ses protagonistes », a-t-il ajoutée.

Enfin, les amateurs de magie peuvent voir dans HBO Max les huit films de la saga pour revivre encore et encore vos moments préférés des aventures du garçon sorcier, aux côtés de Ron Weasley et Hermione Granger. Ainsi que les films Les Animaux Fantastiques et où les trouver et Les Animaux Fantastiques : LES CRIMES DE GRINDELWALD.

