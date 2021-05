HBO Max avec le prix des annonces annoncé avec la date de lancement d’été

Ceux qui cherchent à réduire leurs dépenses de services de streaming et qui ne craignent pas les pauses publicitaires auront bientôt une nouvelle option. HBO Max reçoit une version financée par la publicité, qui devrait être lancée dans la première semaine de juin. Cette nouvelle version coûtera 9,99 € par mois, par opposition à la version actuelle de 14,99 € par mois qui n’inclut pas les publicités.

WarnerMedia a révélé les détails du HBO Max avec le lancement des publicités lors d’une présentation initiale. L’idée d’une version moins chère du service de streaming avec des publicités a été discutée pendant des mois mais se concrétise enfin. L’entreprise promet qu’elle aura la «charge publicitaire la plus légère de l’industrie». Tony Goncalves, EVP et Chief Revenue Officer de WarnerMedia., Avait ceci à dire.

«HBO Max with Ads apportera nos marques et franchises de divertissement bien-aimées à encore plus de consommateurs à ce nouveau prix plus bas, tout en connectant pour la première fois avec élégance les marques à l’IP emblématique et haut de gamme qui définit ce service.

Ceux qui choisissent de s’abonner à la version financée par la publicité de HBO Max auront accès à presque tout le même contenu. La seule différence est que ces utilisateurs ne pourront regarder aucun des films de la nouvelle version 2021 qui arrivent sur HBO Max le jour même de leur sortie en salles. Les exemples du début de cette année comprennent Godzilla contre Kong et Combat mortel. JP Colaco, responsable des ventes publicitaires pour WarnerMedia., Avait ceci à dire.

« HBO Max with Ads offre un environnement marketing supérieur, avec la charge publicitaire la plus légère de l’industrie du streaming, stimulant l’engagement des consommateurs et l’efficacité de nos partenaires. Ajoutez à cela un contenu premium apprécié couvrant tous les genres et segments d’audience, et nous offrons le meilleur offre publicitaire disponible sur le marché aujourd’hui. «

Outre l’expérience utilisateur, WarnerMedia se concentre également fortement sur le côté annonceur. La société, qui devrait lancer avec Discovery l’année prochaine en attendant l’approbation réglementaire, proposera plusieurs formats d’annonces uniques en commençant par «Brand Block», qui est maintenant disponible. Avec « Pause Ads » et « Branded Discovery » bientôt disponibles. Voici une description de ce à quoi correspond chacun de ces formats d’annonces.

Bloc de marque: Là où les marques possèdent un bloc de contenu et où les consommateurs apprécient une expérience commerciale limitée.

Mettre en veille les annonces: Créez un nouvel espace pour vous connecter avec des opportunités d’engagement significatives lorsqu’un consommateur prend une pause.

Découverte de marque: Entourez le processus de découverte de contenu pendant que les consommateurs explorent la programmation recommandée par HBO Max.

Netflix, le plus grand service de streaming sur le marché à l’heure actuelle, compte plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Tout le monde, y compris HBO Max, joue au rattrapage. Netflix n’a pas de version financée par la publicité et les dirigeants de l’entreprise ont promis qu’ils n’iraient jamais dans cette direction. Mais d’autres services comme Peacock, Hulu et maintenant HBO Max y voient un moyen d’attirer plus d’abonnés et d’ouvrir de nouvelles sources de revenus. Le temps nous dira si la stratégie porte ses fruits pour WarnerMedia. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

