HBO Max aura une nouvelle série « Dune » et une préquelle à « Ça »

Dans un article récent sur la restructuration de HBO Max, de nouvelles mises à jour de la nouvelle série ont été données »Dune : la fraternité » et la préquelle de »Ça », »Bienvenue à Derry ». Les deux projets dérivés font partie de la nouvelle orientation de la plateforme de streaming visant à donner à ses propriétés intellectuelles de nouvelles grandes productions. Actuellement, « Dune : The Sisterhood » est en casting pour choisir son casting, tandis que « Welcome to Derry » est entré dans un développement beaucoup plus rapide.

» The Sisterhood » sera une nouvelle série télévisée qui a été annoncée en 2019 avec la première du premier film » Dune ». L’histoire se déroulera 10 000 ans avant les événements vus dans le film de 2021 et suivra deux sœurs Harkonnen alors qu’elles combattent des forces qui cherchent à détruire l’humanité. Il racontera aussi comment le Bene Gesserit, l’organisation politique et religieuse exclusivement féminine apparue dans »Dune », a été créée.

Le réalisateur de »Tchernobyl », Johan Renckréalisera les deux premiers épisodes de »Dune : The Sisterhood », en remplacement du réalisateur de »Dune », Denis Villeneuvequi travaille actuellement sur » Dune: Part Two », bien qu’il continuera également à être producteur exécutif de la série préquelle.

D’autre part, la préquelle de »Eso » a été annoncée en mars 2022 et servira à donner un contexte aux deux adaptations cinématographiques du roman de Stephen King. Andy Muschietti, qui a réalisé « It: Chapter One » en 2017 et « It: Chapter Two » en 2019, produira « Welcome to Derry » aux côtés de Barbara Muschietti et Jason Fuchs. La série se déroulera dans la ville de Derry, dans le Maine, dans les années 1960, deux décennies avant les événements de »It: Chapter One ».

»Welcome to Derry » sera un film autonome de la franchise »It », et devrait raconter l’histoire d’origine de Pennywise, la force surnaturelle maléfique qui chasse et se nourrit d’enfants tous les vingt-sept ans.

En plus de la série »Dune: The Sisterhood », »Dune: Part Two » est également en cours de développement. La prochaine suite est en préparation et adaptera la seconde moitié du roman de 1965 écrit par Frank Herbert, explorant le parcours mythique de Paul Atréides, personnage incarné par Timothée Chalamet, alors qu’il rejoint Chani (Zendaya).

La suite marquera les débuts de plusieurs personnages notables de Dune qui n’étaient pas dans la première partie, notamment Feyd Rautha d’Austin Butler, l’empereur Shaddam IV de Christopher Walken, la princesse Irulan de Florence Pugh et Lady Margot de Léa Seydoux. .

» Dune: Part Two » sortira en salles le 17 novembre 2023. Il n’y a actuellement aucune date de sortie pour » Dune: The Sisterhood » et » Welcome to Derry ».