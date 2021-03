HBO Max aura un plan bon marché avec de la publicité pour les personnes « qui ne sont pas riches »

Si vous préférez supporter le battage médiatique plutôt que de payer un prix élevé pour le contenu HBO Max, leur nouveau plan est spécialement conçu pour vous.

HBO Max prépare déjà un plan moins cher pour ses utilisateurs, mais ils devront « endurer » un élément populairement détesté: la publicité. C’est vrai, à partir de la plate-forme avec laquelle ils travaillent sur un taux un prix réduit qui comprend des publicités parce que, nous ne savons pas quand ils ont réalisé, « La plupart des habitants de cette planète ne sont pas riches ».

Comme l’explique Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, lors de la conférence Morgan Stanley Technology, Media and Telecommunications, les responsables avaient pour objectif de développer une manière organique d’introduire des publicités et, de cette manière, pouvoir réduire le prix du service car tous les citoyens du monde ne sont pas riches.

Bien que ces déclarations soient des plus frappantes, nous allons nous concentrer uniquement sur cet intéressant projet HBO Max qui pourrait arriver pour le deuxième semestre 2021.

Le plan bon marché mais financé par la publicité se rapproche de HBO Max

HBO Max, qui présente du contenu provenant de réseaux comme HBO et d’autres sociétés de production comme Warner Bros, Son prix est de 14,99 € aux États-Unis. Pour le moment, son arrivée en Europe est prévue pour le second semestre 2021, et il le fera pour remplacer directement HBO.

Espérons que son atterrissage sur le territoire européen s’accompagne de ce plan de prix réduit proposé par Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, la société propriétaire de HBO Max. Tel que collecté par le support Le Wrap, Kilar a expliqué que l’équipe de la plateforme a conçu un moyen de introduire des publicités naturellement qui satisfera les utilisateurs qui optent pour ce tarif.

De HBO Max, ils savent que la concurrence dans le monde des plates-formes de streaming devient de plus en plus rude, c’est pourquoi important d’offrir quelque chose de différent au public. Sa façon de se réinventer est de miser sur ce plan bon marché avec une publicité qui n’est ni invasive ni agaçante. Si tu préfères supporter les publicités pour payer le prix fort Pour le contenu du service, ce projet est conçu spécifiquement pour vous.

Pour le moment, on ne sait pas quel prix Les responsables de HBO Max établiront pour ce plan bon marché intéressant et innovant avec des publicités intégrées. Nous savons qu’il est fort probable que le lancement officiel de ce taux Je suis arrivé au deuxième trimestre 2021, nous devons donc être en attente pour ne pas rater les nouveaux détails.

