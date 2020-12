Hbo Max Arrive Demain Sur Les Appareils Roku

Dans la foulée de la sortie de l’application HBO Max sur Playstation 5, Roku, Inc. et WarnerMedia ont annoncé aujourd’hui un accord pour amener HBO Max sur la plate-forme Roku. À partir de demain, le 17 décembre, les utilisateurs de Roku pourront télécharger HBO Max à partir du magasin de chaînes Roku et s’abonner directement sur leur appareil Roku pour accéder à l’ensemble de HBO Max, qui comprend 10000 heures de narration premium organisée par les marques emblématiques de HBO, Warner Bros., DC, Adult Swim et bien plus encore. Pour les utilisateurs qui se sont déjà abonnés à HBO via leurs appareils Roku, l’application HBO se mettra automatiquement à jour pour devenir l’application HBO Max, et ils pourront se connecter à l’aide de leurs informations d’identification HBO existantes.

Le très attendu Wonder Woman 1984 fait ses débuts dans les salles et sur HBO Max le jour de Noël et sera disponible pour les abonnés de HBO Max sur leurs appareils Roku directement depuis leur salon sans frais supplémentaires.

«Nous pensons que tous les divertissements seront diffusés en continu et nous sommes ravis de nous associer à HBO Max pour apporter leur incroyable bibliothèque de marques de divertissement emblématiques et leur liste de blockbusters de sorties en salles en direct aux foyers Roku avec plus de 100 millions de personnes qui ont fait Roku la plateforme de streaming TV n ° 1 en Amérique », a déclaré Scott Rosenberg, vice-président senior, Platform Business, Roku. « Parvenir à des accords mutuellement avantageux dans lesquels Roku grandit avec nos partenaires est la façon dont nous offrons une expérience utilisateur exceptionnelle à une valeur incroyable pour les consommateurs et nous sommes ravis de l’opportunité d’approfondir notre relation de longue date avec l’équipe de WarnerMedia. »

« HBO Max est un produit incroyable avec une offre de contenu inégalée qui place le consommateur au centre, et nous sommes ravis que les utilisateurs de Roku puissent découvrir toutes les super histoires que HBO Max a à offrir », a déclaré Tony Goncalves, Chief Revenue Officier, WarnerMedia. «Nous innovons dans les mois à venir, et nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires de longue date chez Roku pour tirer parti de nos succès passés et offrir le meilleur divertissement de qualité de HBO Max au vaste public très engagé de Roku. . «

À partir du 17 décembre, les utilisateurs de Roku peuvent accéder à tout ce que HBO Max a à offrir, y compris les séries originales révolutionnaires de HBO comme Le Trône de Fer et Les Sopranos, aux nouveaux favoris comme Pays de Lovecraft et L’annulation, des émissions spéciales et des documentaires primés et de nouveaux films chaque semaine. Chaque épisode d’émissions télévisées emblématiques comme copains, Le Prince de Bel Air, et La théorie du Big Bang sont parfaits pour votre prochaine session de visionnage excessif – et les utilisateurs peuvent plonger dans une liste complète de tous nouveaux originaux, y compris L’hôtesse de l’air, Groupe de recherche et beaucoup plus. En 2021, les utilisateurs de Roku auront accès à une liste complète de films Warner Bros. qui feront leurs débuts sur HBO Max aux États-Unis en même temps que leurs sorties en salles, y compris La matrice 4, Combat mortel, La brigade suicide, et Space Jam: un nouvel héritage.

Les utilisateurs de Roku peuvent obtenir la nouvelle chaîne HBO Max ou la trouver dans les catégories « Nouveau et notable » et « Films et TV » du magasin de chaînes Roku pour l’ajouter à leur écran d’accueil Roku. HBO Max utilise Roku Pay, un moyen rapide et simple de payer sur les appareils de streaming Roku. Pour les utilisateurs qui se sont déjà abonnés à HBO via leurs appareils Roku, la chaîne sera automatiquement mise à jour vers HBO Max. Pour plus de détails sur la façon de s’abonner à HBO Max sur la plate-forme Roku, visitez go.roku.com/hbomax.

Sujets: HBO Max, Streaming