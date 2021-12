HBO Max annule le redémarrage de Head of the Class après une saison

HBO Max a récemment annoncé que la plateforme ne se renouvellerait pas Chef de classe pour une deuxième saison. Le redémarrage de la sitcom de la fin des années 80 a récemment été créé sur la plate-forme le mois dernier et a reçu des critiques assez moyennes jusqu’à présent (67% sur Rotten Tomatoes). Warner Bros. avait sorti 10 épisodes de la série multi-caméras le 4 novembre.

Un porte-parole de HBO Max a fait la déclaration suivante dans une interview avec Deadline.

Nous n’irons pas de l’avant avec une deuxième saison de Chef de classe… Nous étions reconnaissants de travailler avec Bill (Lawrence, producteur), Amy (Pocha, producteur exécutif/showrunner) et Seth (Cohen, Showrunner) pour ramener une série aussi emblématique, et nous les remercions, ainsi que le formidable casting pour leur travail acharné et dévouement.

La comédie du lycée est la deuxième émission originale à être annulée sur HBO Max, après une autre émission pour adolescents Générations. Chef de classe suit le scénario de la série 1986-91 créé par Rich Eustis et Michael Elias qui a été diffusé sur ABC. L’émission tourne autour d’un groupe d’élèves du secondaire dépassés et de leur jeune enseignante Alicia Adams, qui prend en charge le programme d’honneur et exhorte les élèves à se concentrer moins sur les notes et plus sur l’expérience de la vie.

Le redémarrage met en vedette Isabella Gomez, la lauréate du Imagen Award la plus connue pour ses rôles dans Un jour à la fois et Big Hero 6 : La série, en tant qu’enseignant susmentionné. Jeune actrice talentueuse, Gomez joue également dans le prochain film dramatique Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers, d’après le roman éponyme écrit par Benjamin Alire Sáenz.

Le casting du Chef de classe le redémarrage comprend Jorge Diaz dans le rôle d’Elliot Olsen, Jolie Hoang Rappaport dans le rôle de Makayla Washington, Gavin Lewis dans le rôle de Luke Burrows, Dior Goodjohn dans le rôle de Robyn Rook, Brandon Severs Terrell Smith, Adrian Matthew Escalona dans le rôle de Miles Mendelson et Katie Beth Hall dans le rôle de Sarah Watson. Robin Givens, qui fait partie de la distribution de la série originale, est la vedette de la série reprenant son rôle de Darlene. le Gommages et Cloner haut la star Christa Miller joue dans le spectacle en tant que principale Maris.





Chef de classe est produit par Bill Lawrence, Amy Pocha et Seth Cohen avec Jeff Ingold pour Doozer, Phill Lewis et Bill Callahan. Pocha et Cohen ont également écrit l’épisode pilote de la série (de Doozer Productions, en association avec Warner Bros. Television), que Lewis a réalisé. Liza Katzer de Doozer Production a été co-productrice exécutive de l’émission.

L’original Chef de classe diffusé sur ABC de 1986 à 1991, diffusé pendant cinq saisons et 114 épisodes. Il suit un groupe d’étudiants doués du lycée Millard Fillmore à Manhattan avec leur professeur d’histoire Charlie Moore (Howard Hesseman). Au cours de la dernière saison, Hesseman est parti avec Billy Connolly en tant que professeur Billy MacGregor. Après ça Chef de classe show terminé, Connolly est apparu dans une série dérivée Billy, mais ce fut de courte durée. Qu’il s’agisse d’une série dérivée ou d’un nouveau redémarrage des décennies plus tard, le succès de l’original n’est peut-être tout simplement pas égalé.









