HBO Max annule le film Le Monde incroyable de Gumball

Le film de la populaire série animée »Le monde incroyable de Gumball » vient d’être annulé par hbo max ainsi que d’autres projets animés. La plateforme de streaming a récemment mis de côté six projets d’animation, le principal étant le film d’animation de la série télévisée. Cartoon Network créé par Ben Boquelet Oui Shane Macaussi bien que »joyeux petit batman », un épisode de Noël sur un jeune Damian Wayne réalisé par Mike Roth.

Alors que les projets appartenant à Warner Bros. Animation ne seront plus disponibles sur HBO Max, tous seront mis en vente pour être acquis par d’autres sociétés de production. Les projets abandonnés comprennent :

»Le jour où la Terre a explosé : un film Looney Tunes » écrit par Kevin Costello.

»Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical », avec un scénario et des paroles d’Ariel Dumas.

»Did I Do That to the Holidays: A Steve Urkel Story », un spécial musical animé de vacances de Wyatt Cenec avec Jaleel White reprenant son rôle de Family Matters.

»Batman : Caped Crusader » du co-créateur de »Batman : la série animée » Bruce Timm.

Vous pourriez également être intéressé par : HBO Max : liste de tous les films qui quitteront la plateforme de streaming

Basé sur le dessin animé original de Cartoon Network du même nom, »Film Le Monde Incroyable de Gumball » a été annoncé pour la première fois en février 2021. Le film d’animation était destiné à servir de pont entre la série originale qui a duré six saisons entre 2011 et 2016, et une nouvelle série prévue pour HBO Max intitulée »Le Monde Incroyable de Gumball : La Série », dont on ignore pour le moment s’il poursuivra sa production.

Il s’agit d’une autre mise à jour d’une longue liste de réductions de contenu chez HBO Max, qui a récemment supprimé 36 titres de son catalogue de streaming. Selon un porte-parole de Découverte de Warner Bros.cette décision était le résultat de plans de fusion de HBO Max et Découverte+.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Leslie Grace, dans quel film l’actrice de Batgirl a participé

« Alors que nous travaillons pour rassembler nos catalogues de contenu sur une seule plate-forme, nous apporterons des modifications aux offres de contenu disponibles sur HBO Max et Discovery + … Cela inclura la suppression de certains contenus des deux plates-formes », a écrit HBO Max. .. dans un communiqué.

La fusion entre Warner Bros. et Discovery en avril a entraîné plusieurs changements dans l’entreprise, notamment des licenciements, la suppression des titres Warner Bros. du service de streaming et l’annulation des prochaines exclusivités HBO Max comme »Fille chauve-souris ». Cependant, le président-directeur général de Warner Bros. Discovery, David Zaslava révélé son intention d’étendre globalement la bibliothèque de contenu de HBO Max, en mettant l’accent sur plus de « contenu » et de « qualité » dans l’ensemble.