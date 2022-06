HBO Max annule la série « Raised by Wolves » après deux saisons

La série de science-fiction réalisée par Ridley Scott »Élevé par les loups » ne reviendra pas pour une troisième saison. Selon de nouveaux rapports, HBO Max a annulé la série après deux saisons. « Bien que nous n’avancions pas avec une troisième saison de Raised by Wolves, nous sommes plus que reconnaissants envers le casting et l’équipe stellaires », a déclaré la plateforme de streaming dans un communiqué.

HBO Max en a profité pour remercier « les créateurs Aaron GuzikowskiRiley Scott, David W. Zucker et toute l’équipe de Scott Free Productions, pour leur magnifique art et leur capacité unique à immerger les fans dans le monde de Kepler-22b. » aboubakar salimqui a joué Father dans la série, a abordé l’annulation dans une longue déclaration partagée sur son compte Twitter officiel :

« Il n’est pas surprenant, surtout après l’annonce des fusions et ce qui se passe chez Warner, que de nombreuses émissions ne terminent pas leurs histoires », a écrit Salim. « Et malheureusement, l’une de ces émissions est » Raised by Wolves « . Il a poursuivi: « Rien n’a encore été partagé publiquement. Et il y a une raison à cela. Une raison importante. Une que je suis ici pour partager avec vous maintenant. Il y a de l’espoir. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Gotham Knights’, série : la bande-annonce officielle montre la vie après la mort de Batman







Selon Salim, il existe déjà un plan entièrement planifié et développé pour continuer l’histoire de la série, ainsi qu’une excellente équipe de production qui est prête à suivre. La série a reçu de nombreuses bonnes critiques et une solide base de fans. On s’attend donc à ce que le développement de la série trouve « une nouvelle maison » en dehors de HBO Max.

Créé par Aaron Guzikowski, » Raised by Wolves » a été créé le 3 septembre 2020 avec ses deux premiers épisodes réalisés par Ridley Scott, connu pour de grands classiques du cinéma comme » Alien ». Juste après sa première, la série dramatique de science-fiction a été renouvelée pour une deuxième saison, qui a été créée en février de cette année.

Vous pourriez également être intéressé par : Comment l’amour, la mort et les robots ont-ils commencé ? C’est ce que disent ses créateurs

L’histoire suit deux androïdes nommés Père et Mère, qui sont chargés d’élever un groupe d’enfants humains sur la planète Kepler-22b après la destruction de la Terre. Cependant, une autre colonie d’humains menace de s’effondrer en raison de différences religieuses et les androïdes doivent lutter et essayer de contrôler les croyances des humains.

En plus de Salim, « Raised by Wolves » met en vedette Amanda Collin, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong et Travis Fimmel. Les deux premières saisons sont disponibles sur HBO Max.