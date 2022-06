HBO Max a une réponse hilarante aux rapports sur les retombées de Jon Snow de Game of Thrones

HBO Max a récemment alimenté les discussions sur le retour de Kit Harington dans son rôle préféré des fans, Jon Snow, dans une suite rapportée à Jeu des trônes. Il a été rapporté hier que HBO développait un autre spin-off de sa série primée aux Emmy Awards centrée sur le personnage de Harington, Jon Snow. HBO Max a taquiné les fans à ce sujet sur son compte Twitter officiel dans une réponse hilarante.

La poignée a cité la célèbre citation de Yigritte de la série, disant qu’ils « ne savent rien » de ces rapports. Dans la série, Yigritte, jouée par Rose Leslie, narguait souvent Jon Snow pour sa naïveté, en disant – Tu ne sais rien Jon Snow.

HBO (passant par ScreenRant) développe actuellement plusieurs spin-offs basés sur l’histoire de Une chanson de glace et de feu romans de George RR Martin. Avant toute chose, Maison des dragons sortira sur HBO Max en août. Il est basé sur le livre d’accompagnement Feu & Sang. En outre, il a été rapporté que le studio avance lentement d’autres adaptations, y compris une série animée, toutes se déroulant dans le Jeu des trônes tradition qui s’étend des siècles avant les événements de la série à succès. Ceci comprend Contes de Dunk et Egg, 9 voyageset 10 000 navires.

Pour l’instant, il n’y a pas de déclaration officielle concernant le spin-off de Jon Snow, mais compte tenu du tweet, HBO ne nie pas exactement les informations, ce qui augmente encore les chances d’obtenir la sanction de la série. Si la suite se produit, ce serait le premier à continuer l’histoire qui a conclu Jeu des trônes et dépassera les plans prévus de George RR Martin Une chanson de glace et de feu. Plus tôt, Jeu des trônes est passé à un scénario original après la saison 5, avec la contribution de Martin prenant en compte le récit final.

Ce sera un défi pour le studio de produire un tel spectacle hérité, surtout lorsque l’échelle est aussi grande que celle de A obtenu. Néanmoins, si cela est confirmé, les fans seront ravis dans l’espoir de voir le retour de Kit Harington et que Jon Snow complète son arc de personnage.





Jon Snow obtiendra-t-il son dû correctement?

L’objectif du spin-off de Jon Snow pourrait être que Jon obtienne son dû en tant que roi de Westeros. Jeu des trônes a révélé que Jon était en fait le neveu de Ned Stark et était le vrai fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark et que son vrai nom est Aegon. Cela fait de lui le véritable héritier du trône de fer. Cependant, son meurtre de Daenerys a conduit à un conflit critique entre les Unsullied et le Nord. Pour éviter une effusion de sang imminente, Jon Snow a de nouveau été condamné au mur, où il a décidé de marcher plus au nord avec le Free Folk. Au lieu de lui, Brandon Stark a été nommé King Bran the Broken.

La fin a laissé le cœur brisé à plusieurs fans et a même laissé la dernière saison avec les pires notes pour la série. On ne sait rien de l’équipe créative de l’émission, mais comme d’autres émissions se déroulant dans le A obtenu lore, Martin sera également impliqué dans celui-ci. Martin travaille à la finition de son prochain roman, Les Vents d’Hiver, qui sera la plus longue de la série. Le spin-off de Jon Snow sera sur la liste de surveillance de tout le monde car cela pourrait être une chance que Jon Snow devienne le prince qui a été promis et assume ses fonctions de roi de Westeros.