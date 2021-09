HBO Max a recréé Central Perk de Friends

Le monde des sitcoms tel que nous le connaissons aujourd’hui a fini de consolider ses fondements grâce à deux productions : Seinfeld et Amis. Le monde est partagé entre les ardents défenseurs de l’une et l’autre production, qui à chaque fois qu’ils quittent une tribune parce que leurs droits sont résiliés, génère un malaise parmi le public. La bonne nouvelle est que dans le cas de Amis j’arrive à HBO Max et il y restera pour toujours.

Avec l’apparition de HBO Max Depuis le 29 juin dans la région, les dix saisons de Amis est devenu disponible sur la plateforme. De plus, les 236 épisodes de la série s’accompagnent de la rencontre spéciale qui a été enregistrée par la plateforme, qui marquait la première fois que les six protagonistes de la série se retrouvaient devant les caméras après la fin de la fiction. Pour fêter ça, l’entreprise a recréé le Central Perk et a ajouté quelques détails emblématiques de la série.

Gladys, la peinture de Phoebe

Gladys sort du cadre dans la pièce de Phoebe. (Fede Carestia)



Dans l’un des coins de la place se trouvait la célèbre (et sombre) œuvre d’art conçue par Phoebe, Gladys, Par lequel Monique et Rachel Ils se battent pour savoir lequel des deux n’allait pas le garder. En voyant ses amis s’affronter, le personnage joué par Lisa Kudrow a décidé de créer une nouvelle œuvre d’art qu’il a nommée Glynnis, de sorte que chacun d’eux en avait un. L’épisode dans lequel il apparaît est le sixième de la dixième saison.

Le chien en céramique de Joey

Pat the Dog est venu à la série par l’intermédiaire de Jennifer Aniston. (Fede Carestia)



Connu comme Caressez le chien, ce chien en céramique a été acquis par Joey après avoir emménagé avec son premier gros contrat en Jours de nos vies. L’animal, qui est venu dans la série parce qu’un ami de Jennifer Aniston lui a donné, il est apparu pour la première fois dans l’épisode 17 de la deuxième saison, quand Eddie emménage avec Chandler.

Le canapé le plus célèbre au monde

Le canapé, emblème de Friends. (Fede Carestia)



Depuis le début de Amis En septembre 1994, un accessoire est devenu une icône : le canapé. Le mobilier abritait des milliers d’histoires et d’anecdotes à chaque rencontre que les protagonistes de la série ont eue en Central Perk. Son rôle dans la série était si important qu’il y a même eu un épisode dans lequel la blague a raconté comment deux étrangers ont pris leur place. Ross et Chandler, qui a cherché à le récupérer et les a mis au défi de se battre dans la rue. « The One With the Bullies » était le 21e épisode de la deuxième saison.