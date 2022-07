HBO Max : À quoi s’attendre du premier épisode de la série « María Marta : Le crime de campagne »

pas de spoilers

La production mettant en vedette Laura Novoa se concentrera sur l’un des homicides les plus importants de l’histoire récente de l’Argentine.

© HBOMaxLa série arrive ce dimanche.

Ce dimanche, hbo max répétera la formule L’escalier: présentera en avant-première une fiction inspirée d’un cas réel, qui a eu ses docu-séries en Netflix. On parle de María Marta : Le crime de patriela série mettant en vedette Laura Nova qui a dirigé Daniela Goggi se concentre sur le meurtre de Maria Marta García Belsunceun meurtre qui a mis sa famille au centre de l’attention en raison de la manière dont la scène du crime a été contaminée et du voile de mystère derrière le véritable responsable de cette tragédie.

Écrit par Martin Méndez, présentera à la fois la chronologie avant l’homicide et ce qui s’est passé au fil des ans et l’avancement des enquêtes. Les séquences du futur seront poussées par le lien entre les deux blogueurs qui ont collecté des informations sur ce que les médias ont publié sur le meurtre de Maria Marta García Belsuncequi se sont présentés comme les défenseurs du veuf Carlos Carrascosaqui a été accusé du meurtre et a finalement été emprisonné.

+Le meilleur de « María Marta : le crime de pays »

la série de hbo max présente une grande distribution d’acteurs argentins tels que Carlos Belloso, Ana Celentano, Jorge Marrale, Mike Amigorena et Muriel Santa Anaqui s’ajoutent à Laura Nova Quoi Maria Marta García Belsunce. S’il y a quelque chose à souligner, c’est le grand travail des acteurs, qui ont réussi à capter l’essence presque caricaturale qui transcendait cette famille. Déjà dans le premier épisode, on peut voir que tout cela se reflétera dans la production.

Dans ce contexte, il est nécessaire de souligner, par exemple, la manière dont le moment initial du crime a été reconstitué et les dialogues constants entre les proches sur ce qu’il faut faire et comment continuer avec cette mort (que l’on croyait à l’origine accidentel) pour éviter l’intervention de la police et la curiosité des voisins. Marrale dans le rôle de Carlos Carrascosa et Belloso dans celui d’Horacio García Belsunce ce sont eux qui se démarquent dans les premiers instants de la production.

+Le point le plus faible de la série HBO Max

Bien que la série suscite l’intérêt et donne immédiatement envie de continuer l’histoire et de découvrir comment le mystère sera résolu, il y a un petit point un peu étrange : la décision d’inclure les blogueurs dans la série. Sans porter atteinte au travail des actrices chargées de leur donner vie, il est frappant qu’elles aient décidé de les montrer dans la série lorsqu’il s’agit de deux personnages qui n’étaient largement connus que grâce au documentaire de Netflix et qu’ils n’ont pas un poids décisif dans les faits. En tout cas, il convient de noter qu’en l’occurrence ils sont dramatiquement valorisés en leur confiant la responsabilité de porter le fil conducteur des scènes se déroulant des années après le crime.

+Ce qu’a dit la réalisatrice de « María Marta : El Crimen del Country »

Lors de la conférence de presse de présentation de María Marta : Le crime de patrie dans laquelle spoilers était présent, le directeur Daniela Goggi expliqué comment la série est liée au documentaire en Netflix. « On a dialogué avec le documentaire parce qu’il existait et que beaucoup de gens l’ont vu et on est en parallèle. On pose le préjugé de ‘souillé la scène’. En fait, ce qu’ils ont fait, c’est que dans cette scène, ils ont trouvé quelqu’un dans la baignoire et l’ont sortie. Plus tard, les préjugés font réfléchir avec le journal du jour après tout ce qui s’est passé. On était émus d’arriver sur une scène et de la prendre avec les plus grands… C’est avec ça qu’on travaille avec tout le casting : ‘Un malheur vient de se produire, ça n’a aucun signe. Ni positif ni négatif. Un malheur vient de se produire. Donc, nous sommes entrés dans le drame. C’est la différence entre le documentaire et la fiction »a-t-il pointé.

