HBO Max: à quelle heure Succession lance-t-elle sa troisième saison

Les échecs politiques et commerciaux de la famille roy recommence à HBO et il sera également vu par HBO Max. La nouvelle saison de Succession, le troisième, sera présenté en première ce dimanche. La production primée reviendra après avoir conclu son deuxième volet en 2019 et avoir été absente du petit écran pendant plus d’un an, en raison de la pandémie mondiale.

La prochaine tranche de Succession Il se composera de 9 épisodes au total qui sortiront chaque semaine. Comme on le voit vers la fin de la deuxième saison, la série de HBO reprendra le conflit familial qui a éclaté du passage public entre Kendall et Logan Roy, qui a laissé la famille propriétaire de la puissante entreprise Waystar Royco Au bord du précipice.

La première sera simultanément sur les deux chaînes HBO quant à sa toute nouvelle plateforme Diffusion, HBO Max. Au Mexique, en Colombie, au Pérou, au Panama et en Équateur, il sera présenté en première à 20 heures ; au Paraguay, au Venezuela, en Bolivie et à Porto Rico à 9 ; et en Argentine, au Chili, au Brésil et en Uruguay, il sera visible à partir de 10 heures du soir. L’épisode sera intitulé « Sécession » faisant allusion à ce qui semble être des différences irréconciliables entre le patriarche de la famille roy et Kendall.

Un rappel de la succession

Alors que deux ans se sont écoulés depuis la fin de la deuxième saison de Succession, certains fans peuvent ne pas se souvenir de tous les détails. Bien que certains en aient profité pour faire un bien mérité revoirTout le monde n’a pas eu ce luxe et voudra qu’un aide-mémoire soit frais pour la première de dimanche.

Le principal problème auquel vous avez été confronté la famille roy avait à voir avec les allégations d’abus sexuels et même de meurtre sur la ligne de croisière de Waystar Royco. Le défunt « Mo » Lester Il en fut le principal responsable jusqu’à ce que les événements aient une résonance nationale et atteignent l’attention du public, jusqu’à déclencher une boule de neige qui est sur le point de détruire cette puissante famille. Dans une situation où les créanciers ont perdu confiance en l’entreprise, Kendall Il a décidé d’aller contre son père et de l’accuser de connaître en profondeur les détails des illégalités commises sur ses navires.

