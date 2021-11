HBO Max a présenté la série qui pourrait surpasser Sex Education

Le service de streaming Netflix a de grands phénomènes dans son immense catalogue de contenu et l’un d’eux est Éducation sexuelle, la série qui parle de la sexualité des adolescents. Cette année, sa troisième saison est arrivée, en attendant les quatrième et cinquième parties déjà confirmées, mais pour cela, nous devrons attendre un peu. C’est pour ça que pour ne pas rater cette fiction qui fait fureur, on vous propose une autre émission à ne pas manquer.

On parle de La vie sexuelle des étudiantes, le lancement le plus récent de la plateforme HBO Max. Ce programme qui couvre des genres tels que la comédie et le drame pour adolescents a fait sa présentation le jeudi 18 novembre dernier avec ses deux premiers épisodes intitulés « Welcome to Essex » et « Naked Party ». Mindy Kaling et Justin Noble Ce sont eux les esprits derrière cette fiction qui fait déjà parler le public.

De quoi s’agit-il? Il suit quatre femmes qui se réunissent en tant que colocataires d’université lorsqu’elles arrivent pour leur première année au prestigieux Essex College de la Nouvelle-Angleterre. Dès le premier instant, on verra qu’ils ont des origines complètement différentes, mais cela ne les empêchera pas de rejoindre un nouveau chemin de contradictions et d’hormones au sein du campus, dans les classes et chacun avec leurs relations, tout en faisant face aux problèmes quotidiens.

Le casting principal est composé de Pauline Chalamet comme Kimberly, une étudiante de l’Arizona originaire d’une ville à prédominance blanche ; Amrit Kaur comme Bela, une jeune amérindienne du New Jersey qui veut devenir écrivain ; Renée Rapp C’est Leighton, un riche étudiant hérité de New York ; et Alyah Chanelle Scott dans le rôle de Whitney, une star du football de Seattle. Le reste du casting est complété par Gavin Leatherwood, Chris Meyer, Ilia Isorelýs Paulino, Renika Williams, Lolo Spencer et Midori François.

L’accueil des critiques a été plus que positif : Rotten Tomates a rapporté 95% d’approbation avec un score moyen de 7,5 / 10 et sur Metacritic, il a reçu un score de 71/100 avec des critiques favorables. La vie sexuelle des étudiantes aborde la liberté sexuelle des adolescents sous un angle similaire à celui des Éducation sexuelle, nous sommes donc devant un nouveau contenu qui continue comme jusqu’à présent à l’émission Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂