HBO Max a les 3 films idéaux pour ceux qui ne dépassent pas les 2000

in

hbo max

En peu de temps, HBO Max a réussi à conquérir des milliers d’utilisateurs à travers le monde, et l’une des clés est qu’il rappelle à ses téléspectateurs l’ancien temps. Vous êtes fan des films des années 2000 ? Ce sont les 3 films inoubliables de cette époque !

©IMDBHBO Max a 3 films idéaux pour le week-end.

Les plateformes de streaming sont déjà les incontournables des week-ends. Lorsqu’il est temps de se reposer, il est impossible qu’un service à la demande ne s’active pas et, dernièrement, celui qui retient toute l’attention est hbo max. Cette plateforme a été lancée en 2020 et compte déjà plus de 73 millions d’utilisateurs enregistrés.

C’est-à-dire, hbo max Il a un catalogue intéressant qui attire beaucoup d’attention. La plateforme divise sa bibliothèque en différentes sections, et l’une d’elles concerne les années 2000. Sans aucun doute, c’est une stratégie qui fait fureur et, par conséquent, c’est l’une des plus vues. Dans cette partie de leur contenu, ils ont ajouté plusieurs vieux films qui aident les utilisateurs à se souvenir des temps anciens. Alors, si vous êtes fan de films de ce type, n’hésitez pas à regarder ce classement des trois films idéaux pour ceux qui ne dépassent pas les 2000.

3 films idéaux sur HBO Max pour ceux qui ne dépassent pas les 2000 :

1. Méchantes filles :

C’est une comédie dédiée purement et exclusivement aux adolescents. Sorti en 2004, il met en vedette Lindsay Lohan et a été un succès pour la génération du moment. Pour cette raison, maintenant, dans son passage par hbo max Il attire à nouveau l’attention des jeunes et il est impossible de passer à côté.

« Lindsay Lohan incarne une nouvelle venue qui apprend les codes et astuces du groupe de filles mignonnes, méchantes et à la mode pour survivre dans la jungle du lycée.», précise le synopsis de HBO.

2. École de rock :

C’est le classique des classiques parmi ceux qui étaient adolescents en 2003. Avec Jack Black comme protagoniste, ce film a fait fureur à son lancement non seulement pour sa comédie, mais aussi pour le niveau d’éducation qu’il a laissé.

Synopsis de HBO : « Après avoir été expulsé de son groupe de rock et profondément endetté, Dewey Finn prend un poste d’enseignant en 4e année dans une école privée étouffante. Son attitude décontractée, ses blagues et la musique aideront les plus petits à découvrir des facettes cachées”.

3. Que s’est-il passé hier ?

C’est la comédie que l’on continue à regarder même si les années passent. Le premier film de cette trilogie est disponible sur hbo max et c’est incontournable et idéal pour le week-end. Le lancement a eu lieu en 2009, mais c’est toujours une icône de la comédie. Zach Galifianakis, Ed Helms et Bradley Cooper forment le trio de tête de ce long métrage où leur travail est impeccable.

« Ils ont prévu un enterrement de vie de garçon à Las Vegas qu’ils n’oublieront jamais. Mais maintenant, ils ont vraiment besoin de se souvenir de ce qui leur est arrivé ! « .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂