HBO Max : 5 films à apprécier avant le week-end

HBO Max C’est une proposition intéressante au sein des services de streaming. Les options pour vos abonnés sont suffisamment hétérogènes pour satisfaire toute la famille. Il y a des séries pour tous les goûts, des films d’animation, des drames et des films d’action. Êtes-vous fan de Docteur Miracle, Roswell ou Fille des étoiles? Les caractéristiques des différentes options sont très variées et ne laissent personne de côté.

Dans ce cas, nous soulignerons cinq films récemment ajouté au service afin que vous puissiez profiter du reste de la semaine. On parle d’humour sain, d’action, de suspense et d’horreur. Vous aurez le choix entre différents genres et, si vous avez le temps, vous pourrez regarder tous ces films qui accompagnent le succès. Qui ne veut pas voir Jason Statham combattre un requin ?

+5 films HBO Max à regarder avant le week-end

5. Livre vert

Un pianiste afro-américain engage un italo-américain coriace pour être son chauffeur et garde du corps lors d’une tournée dans le sud des États-Unis à l’automne 1962, un voyage qui les mènera dans un territoire et une époque subjugués par le racisme intolérant. Viggo Mortensen et Mahershala Ali ils se donnent un goût professionnel en participant à ce projet.







4. La méga

Jason Statham Il joue dans ce film où il exerce le métier de plongeur professionnel, métier qu’il a su exercer dans sa vie personnelle. Dans ce cas, un groupe de scientifiques s’attaque à un dangereux requin préhistorique : un mégalodon. Ambition sera une mauvaise conseillère dans un voyage qui se terminera en tragédie pour tous les personnages qui participent à l’aventure.







3. Gringo : recherché mort ou vif

C’est un film qui combine la comédie noire avec une dose d’action et d’intrigue dramatique. Il raconte la lutte pour la survie de l’homme d’affaires Harold Soyinka (David Oyelowo) après être passé de citoyen respectueux des lois à criminel recherché par les autorités qui feront tout le nécessaire pour l’attraper.







2. Moi, méprisable

Gru est un méchant obsédé par l’idée de commettre le braquage le plus spectaculaire de l’histoire : celui de la lune. Avec l’aide de Minions, de gentils êtres humanoïdes en forme de pilules jaunes, et trois filles, ce personnage unique tentera de réaliser le plan qui le transformera en le méchant le plus célèbre du monde.







1. Hôtel criminel

Los Angeles, 2028 ! Un trafiquant d’armes, un tueur à gages français, des voleurs et un policier blessé font irruption dans le Hôtel Artémis, un hôpital privé pour criminels dirigé par une femme mystérieuse que tout le monde appelle La Infirmière. Un casting de stars pour une histoire pleine d’action qui a épaté le public du monde entier.