HBO Max : 2 séries classiques que vous adorerez revoir

Présent dans plus de 190 pays, Netflix a réussi à innover dans la façon dont vous regardez des films et des séries dans le confort de votre foyer. Mais, à l’heure actuelle, ce n’est pas la seule plateforme de streaming qui réussit, mais il y en a aussi comme HBO Max. La plateforme est arrivée en Amérique latine le 29 juin provoquant une grande émotion chez les différents utilisateurs.

Ceci est dû au fait HBO Max non seulement ravivé des classiques comme Une fille bavarde et a créé le redémarrage de cette série, mais a également rappelé aux fans deux séries emblématiques d’il y a des années. Rencontrez les plus longues fictions de la plateforme qui sont redevenues à la mode.

2 très longues séries qui sont redevenues à la mode sur HBO Max :

1. Le journal des vampires :

Avec huit saisons, Vampire Diaries (comme on l’appelle en Amérique latine) a connu un grand succès entre 2009 et 2017, années durant lesquelles il a été diffusé. Créé par Kevin Williamson et basé sur la saga LJ Smith, il mettait en vedette Nina Dobrev, Ian Somerhalder et Paul Wesley.

Ian Somerhalder, Nina Dobrev et Paul Wesley. Photo : (IMDB)



« Deux frères vampires obsédés par la même belle jeune femme dans une petite ville où des êtres surnaturels cohabitent en secret avec les locaux. Préparez-vous pour un voyage épique plein de romance, de suspense et de sang», lit le synopsis original de HBO Max.

2. Surnaturel :

C’est l’une des séries les plus longues de The WB et The CW puisqu’elle se compose de 15 saisons, toutes disponibles sur la plateforme. Diffusé entre 2005 et 2020, il a été créé par Eric Kripke et met en vedette Jared Padalecki et Jensen Ackles.

Jared Padalecki et Jensen Ackles. Photo : (IMDB)



« Sam et Dean Winchester ont perdu leur mère à cause d’une mystérieuse force démoniaque. Maintenant, les frères traversent le pays en combattant toutes sortes de menaces surnaturelles qu’ils rencontrent.« Résume HBO.