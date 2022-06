HBO : L’erreur impardonnable des Sopranos avec un classique du cinéma

HBO

La série créée par David Chase a été diffusée entre 1999 et 2007, avec James Gandolfini comme protagoniste. Avant l’explosion des réseaux sociaux, certains détails ne sont perceptibles que lors des nouveaux visionnages.

©IMDBJames Gandolfini et Eddie Falco, figures de la série.

En tant que l’une des séries qui a lancé l’âge d’or de la télévision, il n’est pas bon de trouver à redire à Les Sopranos. Mais force est de constater que toutes les séries et tous les films en possèdent lorsqu’il s’agit de les analyser dans les moindres détails. Sans parler des réseaux sociaux, qui se sont spécialisés dans la détection de tout faux pas. Par conséquent, la petite icône d’écran qui HBO délivrés entre 1999 et 2007 n’étaient pas exonérés.

C’est connu que Les Sopranos a eu de grandes influences de deux des icônes du cinéma de gangsters telles que Le parrain Oui Bons gars, et c’est précisément avec l’une de ces deux productions qu’un conflit a été généré. Si nous devenons exquis, il y a un détail non négligeable qui ne peut être négligé lors d’un second visionnage de la série de HBOdont la figure centrale est l’un des principaux protagonistes.

La série mettant en vedette Jacques Gandolfini Il est devenu une étape importante dans la manière dont il a traité des aspects aussi courants de la vie quotidienne que la dépression et le stress que tous les emplois impliquent. Sans parler du fait d’être le capo de l’une des organisations criminelles les plus importantes des États-Unis. Ce fut le déclencheur Les Sopranos qui nous a montré Tony Soprano suivre une thérapie pour la première fois.

C’est là que le conflit avec Bons garsun film qui est même mentionné dans une interaction entre Jennifer Melfi, son ex-partenaire et son fils tout en suivant une thérapie familiale. Oui Bons gars existe dans l’univers Les Sopranoscomment est-il possible que Tony Soprano n’a pas reconnu l’actrice Lorraine Braco (la très Melfi), responsable de l’interprétation Karen Collinele couple de Henry Hill (Ray Liotta)?

+Les autres acteurs des Sopranos qui apparaissent dans le film

En cas de Braco n’est pas isolé et plusieurs autres artistes qui faisaient partie de Bons gars puis ils ont sauté sur Les Sopranos. Bien sûr, ils avaient des rôles moins percutants dans le film de 1990. On parle de 30 artistes qui ont partagé les deux tournages, comme Frank Vincent, Vincent Pastore et Tony Darrow, ainsi que Michael Imperioli et Tony Siricoqui inversement Braco avait plus de poids dans Les Sopranos quoi dans Bons garsétant Christopher Moltisanti et Paule Gualtierirespectivement.ç

