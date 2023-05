HBO Exec fait allusion au potentiel de House of the Dragon pour une course prolongée au-delà de quatre saisons

Maison du Dragonla série préquelle de Game of Thrones, transporte les téléspectateurs dans le temps à une époque charnière de Westeros. Situé environ 200 ans avant les événements de l’émission originale, Maison du Dragon se concentre sur le règne de la dynastie Targaryen et sa lutte pour le pouvoir. Avec des conflits internes au premier plan, le récit se déroule avec la question brûlante de savoir qui succèdera finalement au roi Viserys I Targaryen, injectant un scénario intense et captivant au cœur de la série.





Alors que les déclarations précédentes de l’auteur George RR Martin et du showrunner Ryan Condal faisaient allusion à un arc de quatre saisons pour Maison du Dragon, Francesca Orsi, chef de la série dramatique de HBO, a jeté un nouvel éclairage sur la longévité potentielle de la série. Dans une interview avec Deadline, Orsi a révélé que la série pourrait potentiellement s’étendre au-delà des quatre saisons initialement prévues, indiquant que l’histoire pourrait nécessiter plus de temps pour se dérouler complètement. Bien que la décision finale soit toujours en discussion, les commentaires d’Orsi suggèrent que la série comprendra probablement au moins quatre saisons, mais qu’elle pourrait également dépasser ce nombre. Alors que les fans attendent avec impatience la deuxième saison, la perspective d’une course prolongée ne fait qu’accroître l’anticipation et l’excitation entourant la série préquelle.

« Ce n’est pas encore finalisé, c’est encore en discussion. George et Ryan vont se rencontrer après la grève des scénaristes. Ils avaient initialement prévu de se rencontrer avant la grève et c’était pour déterminer à quel moment la série elle-même allait se terminer. C’est quatre saisons ? Je ne pense pas que d’où je sois assis à ce stade sera moins de quatre. Mais pourrait être plus. Nous verrons. »

À quoi s’attendre de la saison 2 de House of the Dragon

Maison du DragonLes fans de la deuxième saison attendent avec impatience l’épisode connu sous le nom de « Blood and Cheese ». Inspiré du roman Fire & Blood de George RR Martin, cet épisode présente deux personnages énigmatiques, Blood et Cheese, qui s’engagent sur la voie de la vengeance. Leurs cibles incluent la reine Alicent, le prince Aemond, le roi Aegon II et les Verts, représentant le prince Daemon, la reine Rhaenyra et les Noirs. La saison à venir promet un récit captivant rempli de brutalité, de vengeance et d’un niveau d’effusion de sang sans précédent, comme l’a laissé entendre l’écrivain de l’épisode, Sara Hess.

Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, l’épopée Danse des dragons est sur le point de s’enflammer, avec Rhaenyra Targaryen et Daemon Targaryen prêts à déchaîner le chaos à King’s Landing. L’escalade des tensions entre les factions rivales incite les Verts à employer une tactique intemporelle de manipulation de l’opinion publique par la propagande. Cette stratégie astucieuse vise à influencer les masses et à consolider le soutien à la cause des Verts. Récemment, des images du tournage de Maison du Dragon La saison 2 est sortie. L’utilisateur d’Instagram Martes Plaza Mayor et l’utilisateur de Twitter House the Dragons ont donné un aperçu du déroulement de la série. Parmi les scènes révélées, il y avait un cortège funèbre solennel, où la voix d’un crieur sombre résonne dans l’air, racontant les actes sombres de « Rhaenyra la Cruelle ». Découvrez-le ci-dessous.