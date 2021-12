HBO et le plus gros échec financier de Game of Thrones

Game of Thrones est apparu en 2011 sur l’écran de Hbo et au fil des ans, il est devenu l’un des plus grands succès de l’histoire de la télévision. Malgré sa fin discutable, qui a été atteinte en 2019 et on dit qu’il a même gagné le poste de cinéaste d’un film de Guerres des étoiles aux créatifs DB Weiss et Dan Benioff, dans le signal ils ont compris que le travail de George RR Martin il avait beaucoup de matière pour élargir l’univers des séries.

Ainsi a commencé à être annoncé une série de projets qui peu à peu ont pris forme et ont reçu des noms, avec lesquels ils ont été communiqués à la presse. En 2022 verra le jour la première des spin-offs, intitulée Maison du Dragon, qui racontera l’histoire de la famille targaryen bien avant les événements observés dans Game of Thrones, série inspirée de la saga Chant de glace et de feu de Martin.

Avant Maison du Dragon est devenu le nouvel événement chargé d’inquiéter les fans de la franchise, Hbo a enregistré le pilote d’un autre spin-off qui a été annulé avant de voir la lumière et a signalé des pertes de millionnaires dans le signal. Il s’agit de Lune de sang, qui devait être la vedette Naomi Watts et se déroulerait 8000 ans avant les événements de Game of Thrones. Comme indiqué dans Initié, ils ont perdu 30 millions de dollars pour faire le premier épisode.

Ce que les dirigeants de HBO ont dit

La nouvelle a commencé à voir le jour à la suite de la publication du livre de James Andrew Miller, Tinderbox : La poursuite impitoyable des nouvelles frontières de HBO, qui n’a pas encore vu le jour mais est sur le point de le faire. « 30 millions ont été dépensés pour le pilote d’un prequel qui était en production quand je suis arrivé à Hbo« , Il dit Bob greenblat, l’ancien président de Warner Media, dans le livre. Le responsable a dit qu’après avoir vu le résultat, il a parlé avec le gestionnaire de contenu, Casey Bloy, pour lui dire que « Je ne pensais pas qu’il était à la hauteur de la série originale ». Après s’être mis d’accord avec lui, le projet a été arrêté.

Lune de sang allait raconter l’histoire de l’Age des Héros, et Jane Goldman (Déchirer, foutre une branlée) Quoi showrunner. En plus de Watts, ils allaient être dans le casting, Miranda Richardson (Harry Potter), Naomi ackie (L’ascension de Skywalker) et Georgie Henley (Le Monde de Narnia). « Il y avait une énorme pression pour que ça ait l’air bien, et je ne pense pas que cela aurait fonctionné. », il a souligné Greenblat. Le principal problème était qu’il n’y avait pas de matériel écrit pour soutenir une série complète.

