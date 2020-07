HBO premières en août 2020: toutes les nouvelles séries, films et documentaires

Le mois d’août est plein de mystère et d’humour sur HBO. Sa version la plus puissante, sans aucun doute, est «Lovecraft Territory», la série très attendue produite par Jordan Peele qui plonge dans les mythes de Cthulhu d’un point de vue inouï. Et des films comme «V for Vendetta», «Legion», «The Nun», «Interstellar» ou «American Psycho» feront en sorte que le mois passe entre soupirs de tension et émotions fortes.

Mais si vous voulez des divertissements plus légers, inscrivez-vous la nouvelle saison du rugissant ‘Robot Chicken’, des séries comme la sixième de ‘The Flash’ ou la pétillante ‘L’extraordinaire playlist de Zoey’. Et des films comme “Moulin Rouge”, “Hairspray”, “Toi les paroles, moi la musique”, “Little Miss Sunshine” ou “Step Up. Dancing” seront chargés de mettre du rythme et de la couleur à des températures élevées. Voici les nouvelles de HBO pour le mois d’août.

Catalogue de nouvelles séries en Espagne

‘Robot Chicken’ T10 – Partie 1

‘Poulet Robot’ Cela fait une décennie sans quitter une marionnette avec une tête dans la culture pop grâce à ses blagues rapides, hyper brèves et folles. La dixième saison est maintenant divisée en deux: c’est la première moitié, et si les blagues pétantes et vomissantes et l’humour humoristique des conventions Marvel, les succès de Star Wars et d’Hollywood sont votre truc, Robot Chicken restera votre Xanadú.

‘Territoire de Lovecraft’

La première la plus attendue de ce mois-ci, et on ose dire que cette année, c’est cette immersion dans les mythes créés par HP Lovecraft, mais avec une tournure très intéressante qui part d’un roman magistral de Matt Ruff de 2016. Jordan Peele et JJ Abrams, d’après ce qui a été vu jusqu’à présent, ont été assez fidèles au texte original, qui raconte comment dans les années cinquante, un groupe d’amis et de proches afro-américains se lancent dans un dangereux voyage à travers l’Amérique de la ségrégation des années cinquante à la recherche du père de l’un d’eux. Ils découvriront bientôt qu’il y a très peu de distance entre le Klan et les Anciens.

Toutes les séries en août

‘Dignité’ (1/08)

‘Le Flash’ S6 (08/01)

‘Vidago Palace’ (08/01)

‘À la maison – Finlande’ (4/08)

‘La playlist extraordinaire de Zoey’ (08/08)

‘Robot Chicken’ S10 – Partie 1 (08/14)

‘Territoire de Lovecraft’ (08/17)

Films en première sur HBO

‘V pour Vendetta’

Les sœurs Wachowski étaient fidèle ponctuellement aux paroles de la légendaire bande dessinée Alan Moore, et a transformé leur iconographie en mème qui a déjà été absorbé dans la culture populaire. L’histoire d’un terroriste qui, dans une Angleterre future et dystopique, envisage de faire sauter le système avec l’aide d’une femme qu’il retient prisonnière est, de jour en jour, plus pertinente.

‘Interstellaire’

Nous ne savons pas si ‘Tenet’ sauvera le cinéma ou non, mais nous pouvons toujours nous réconforter L’ode de Christopher Nolan à la science-fiction spatiale. Une histoire qui commence par une mission désespérée pour sauver la Terre et devient une réflexion, soutenue par la science à indice d’octane élevé, sur l’humanité et ses limites. Une exposition de puissance visuelle avec toute la grandeur et la misère d’un Nolan dans sa forme la plus pure.

Tous les films en août

HBO Enfants