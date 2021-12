HBO envisage de faire une suite à Six Feet Under

Entre 2001 et 2005, Hbo diffusé les cinq saisons de Six pieds sous terre. La série s’est concentrée sur la famille des pêcheurs, qu’après la mort tragique et inattendue du patriarche, Nathaniel, dans un accident de voiture, il a dû faire face à tous les problèmes qu’il leur a légués et dont il ne leur a souvent pas parlé. Chaque épisode était centré sur une mort particulière à laquelle ils devaient assister au salon funéraire et qui déclenchait en quelque sorte les dilemmes de ses protagonistes. Maintenant, je pourrais revenir de la main de HBO Max.

Date limite a signalé que le signal évalue la possibilité de donner le feu vert à un projet qui poursuit l’histoire qui s’est terminée en 2005. Pour le moment, il n’y a pas de scénariste ou de réalisateur défini pour son pilote potentiel mais il aura la production exécutive de Boule d’Allan, le responsable de la création de cette série acclamée. Les médias susmentionnés soutiennent que le projet pourrait ne pas aboutir, mais en Hbo Ils ont déjà approuvé la présentation d’un premier scénario qui pourrait déboucher sur le pilote.

Les chances d’une suite à Six pieds sous terre Ils sont vraiment compliqués, surtout d’après ce qui a été vu dans la finale de la série. Le spectacle a conclu sa tournée avec un épilogue qui a montré comment la vie de tous les membres de la famille des pêcheurs, qui ont été entrecoupés du voyage de Claire dans son corbillard vert incomparable. D’une part, ladite fermeture conditionne ce que l’on peut voir dans cette potentielle suite, et d’autre part, l’âge des acteurs pourrait aussi être un gros problème de continuité.

Il y a deux ans, le producteur Bob Greenblatt je parle avec Date limite sur les chances de faire une suite. « J’aimerais », a déclaré le réalisateur, qui a également souligné être « très fier » de la série. « Je ne pense pas que ce soit un spectacle qui puisse revenir, car beaucoup de gens sont allés faire d’autres choses, mais j’adore travailler dans cette entreprise après avoir vécu cette merveilleuse expérience », il a souligné Greenblatt, qui a mis en évidence Six pieds sous terre Quoi « L’expérience la plus satisfaisante » vous avez peut-être eu dans l’industrie.

Le visage le plus connu de Six Feet Under

Pour Six pieds sous terre des chiffres comme ceux de Françoise Conroy (Histoire d’horreur américaine), Chris Messine (Objets tranchants) Oui Lauren Ambroise (Serviteur), pour ne citer que quelques-uns des cas les plus connus, ainsi que celui de Richard Jenkins (La forme de l’eau). Mais s’il s’agit d’acteurs de renom, celui de Michael C. Hall Il ne passera pas inaperçu. Juste un an après la fin du spectacle Hbo, cet acteur a commencé à jouer dans la série la plus importante de sa carrière, Dexter, qui est revenu cette année avec une suite qui cherchait à lui donner une fin plus acceptée que celle qui avait la diffusion originale, très critiquée par les fans.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂