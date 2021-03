HBO divulgue la Justice League de Zack Snyder par erreur

Warner Bros. Justice League - Steelbook 4K Ultra HD (Blu-ray 2D Inclus) - Exclusivité Zavvi

Fort de sa foi retrouvée en l'humanité et inspiré par l'acte altruiste de Superman, Bruce Wayne s'engage avec Diana Prince, une nouvelle alliée, pour faire face à une menace encore plus grande. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour recruter une équipe qui se dressera contre cet ennemi