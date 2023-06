HBO démystifie les rumeurs d’annulation d’idoles

L’idole, barré par Sam Levinson, est devenu un sujet de controverse et de spéculation. Alors que l’émission a attiré une attention considérable, il y a eu des critiques visant son inclusion de contenu explicite, rappelant les œuvres précédentes de Levinson. Avec une note actuelle de Rotten Tomatoes de 26%, la série a reçu un accueil tiède de la part du public et des critiques. Récemment, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles The Idol avait été brusquement annulé après seulement deux épisodes. Cependant, l’équipe des relations publiques de HBO a pris Twitter de rejeter ces affirmations, précisant que l’émission n’a pas été supprimée et continuera d’être diffusée sur le réseau.





L’idole tourne autour du parcours de Jocelyn, une jeune idole pop prometteuse incarnée par Lily-Rose Depp. Jocelyn subit une grave dépression émotionnelle à la suite du décès prématuré de sa mère, entraînant l’annulation de sa dernière tournée. Déterminée à revendiquer son statut de pop star la plus sexy d’Amérique, elle se retrouve empêtrée dans une relation complexe avec Tedros, joué par Abel Tesfaye, également connu sous le nom de The Weeknd. Tedros est un personnage controversé, qui se trouve également être le chef d’un culte contemporain et une figure éminente de la scène des boîtes de nuit.

Le difficile parcours de production de The Idol

Le parcours de production de L’idole n’a pas été sans sa juste part de défis. Initialement annoncée en 2021, la série a fait face à de nombreux obstacles qui ont entraîné des retards importants avant sa sortie. Le départ de la réalisatrice d’origine, Amy Seimetz, a nécessité un changement de direction créative et a conduit Levinson à prendre les rênes. En collaboration avec Abel Tesfaye, Levinson a pris la décision de réorganiser la série, en supprimant même des parties substantielles du contenu déjà terminé. La critique du magazine Rolling Stone a qualifié la série de « Twisted Torture Porn », mettant en lumière les problèmes tumultueux hors écran qui ont tourmenté la production. Des rapports ont fait état de reprises excessives, de réécritures de dernière minute et du départ du réalisateur d’origine contribuant à un environnement de travail hostile.

Lors d’une interview au prestigieux Festival de Cannes, Lily-Rose Depp a mis en lumière les influences qui ont façonné son portrait de Jocelyn. Plutôt que de s’inspirer uniquement des pop stars contemporaines, Depp s’est tourné vers des actrices emblématiques pour obtenir des conseils. Elle a évoqué la présence magnétique de Sharon Stone dans Instinct primaire et a trouvé l’inspiration dans l’attrait des stars hollywoodiennes classiques comme Gene Tierney et Lauren Bacall.

« Bien sûr, il y a tellement d’incroyables pop stars d’aujourd’hui pour lesquelles je n’ai que de l’admiration et du respect – et bien sûr, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser quand vous pensez à un personnage comme Jocelyn – mais nous sommes certainement pas raconter l’histoire de quelqu’un d’autre ou essayer de la baser sur une personne réelle », a-t-elle déclaré. « En fait, nous nous sommes inspirés de beaucoup d’autres influences qui ne sont pas des stars de la pop. Nous avons beaucoup pensé à Sharon Stone dans Basic Instinct et aux Gene Tierneys et Lauren Bacalls… toutes ces femmes qui m’ont beaucoup inspiré pour le rôle. «

Aux côtés de Lily-Rose Depp et Abel Tesfaye, la série comprend Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Jennie Ruby Jane, Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef, Hank Azaria, Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley, Nico Hiraga et Anne Heche, lauréate du Daytime Emmy Award. L’idole a fait ses débuts sur HBO le 4 juin.