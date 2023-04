HBO commande la série préquelle de Game of Thrones A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Quelques grandes annonces ont été faites mercredi sur HBO, et parmi elles, il y a la révélation qu’un autre Game of Thrones série préquelle basée sur George RR Martin Dunk et oeuf livres a été officiellement éclairé. Par Variété, l’annonce a été faite lors de la présentation de Warner Bros. Discovery à la presse et aux investisseurs, où il a également été révélé que HBO Max est rebaptisé pour s’appeler simplement Max. Le spin-off est entré en développement pour la première fois en 2021, même si ce n’est que maintenant qu’il a été officiellement commandé en série.





La nouvelle préquelle a été doublée Un chevalier des sept royaumes : le chevalier des haies. Il suit les aventures de Ser Duncan the Tall, alias Dunk, aux côtés d’un jeune Aegon V Targaryen, alias Egg, coïncidant avec les récentes rumeurs selon lesquelles une préquelle basée sur Aegon s’installerait chez HBO. On dit également que Martin est personnellement scénariste de la série et qu’il sera le producteur exécutif avec les producteurs franchisés Ira Parker, Ryan Condal et Vince Gerardis.

Le synopsis officiel de Un chevalier des sept royaumes : le chevalier des haies est comme suit:

« Un siècle avant les événements de « Game of Thrones », deux héros improbables erraient dans Westeros… un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand, et son petit écuyer, Egg. Situé à une époque où la lignée Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n’est pas encore sorti de la mémoire vivante, de grands destins, des ennemis puissants et des exploits dangereux attendent tous ces amis improbables et incomparables.





La préquelle de Game of Thrones continue

Il y a trois nouvelles dans Martin’s Contes de Dunk et Egg série. Ils se composent de 1998 Le chevalier de la haie2003 L’épée juréeet les années 2010 Le chevalier mystère. Vraisemblablement, si la première saison de la préquelle réussit bien à s’adapter Le chevalier de la haieles livres de suivi serviraient de matériel source pour des saisons supplémentaires.

Ce sera la deuxième série dérivée à être commandée chez HBO après la fin de Game of Thrones. Bien sûr, les fans ont déjà obtenu une saison complète de la première série préquelle, Maison du Dragon. Il y avait déjà eu un plan pilote pour une série préquelle distincte mettant en vedette Naomi Watts, mais HBO a finalement transmis cette émission avant de lui donner une commande de série.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la deuxième saison à venir de Maison du Dragonni la première de Un chevalier des sept royaumes : le chevalier des haies. Vous pouvez regarder les saisons précédentes de Game of Thrones et Maison du Dragon sur HBO Max, qui sera rebaptisé Max à partir du 23 mai 2023.