HBO : C’est le meilleur épisode des Sopranos

La série créée par David Chase a été diffusée entre 1999 et 2007. En proie à de grands moments, elle a eu un épisode réalisé par Steve Buscemi qui se démarque des autres.

©IMDBLa série a eu 6 saisons.

La télévision d’aujourd’hui doit beaucoup à trois étapes clés qui l’ont changée et définie (pour toujours ?). À partir de la fin, il est impossible de ne pas penser à la façon dont Netflix inauguré l’ère de diffusion et le binge-watching. Le phénomène ne peut pas non plus être ignoré. perdu, qui fut la première série massive dont on commença à parler sur les réseaux, avec l’apparition des premiers forums et l’explosion d’Internet. Mais s’il y avait une production qui définissait le style presque cinématographique de la série, c’était Les Sopranos.

Créé par David Chasse, Les Sopranos diffusé entre 1999 et 2007 et joué Jacques Gandolfini. La production s’est concentrée sur une famille de gangsters qui vivait dans le New Jersey et comment le chef de cette famille, Tony Soprano, a souffert d’attaques de panique dues au stress d’avoir à faire face au crime organisé qu’il commandait. Grâce à cela, il a commencé à assister à des séances de thérapie afin de trouver un moyen de résoudre ce dilemme ; un déclencheur qui a produit le décollage de cette histoire incroyable.

Penser à Les Sopranos revient immédiatement sur des moments inoubliables de la série créée par chasse pour HBO. pense à comment il est mort Christophe Moltisanti aux mains de son oncle, Tony Sopranoou comment Janice Soprano a mis fin à la vie de Richie Aprile après avoir été agressé physiquement, et c’était le sien Tony celui qui l’a aidée à se débarrasser des preuves. la série de HBO C’était plein de grands moments, mais lequel était le meilleur ?

+Pine Barrens, le meilleur épisode des Sopranos

Le 6 mai 2001, alors que Les Sopranos approchaient de la fin de leur troisième saison, c’était au tour de Steve Buscemi réaliser pour la première fois un épisode de la série HBO. Son moment dans le fauteuil du réalisateur s’est produit avant qu’il ne fasse ses débuts en tant que personnage de la série, où il devait incarner Tony Blundetto. l’acteur de Fargo était chargé de tirer les ficelles « Landes de pin »le célèbre épisode dans lequel Christopher Moltisanti et Paulie Gualtieri sont perdus dans les bois enneigés du sud du New Jersey.

Avec des moments à la limite de l’absurde, l’épisode réalisé par buscemi est une master class d’humour noir (avec beaucoup de Fargo au début du conflit et sa résolution ultérieure), où Paulie et Christophe ils doivent aller recouvrer une dette chez un Russe et par un lapsus capricieux Paulie ils finissent par le blesser mortellement et l’emmener dans les Pine Barrens pour cacher le corps. Le problème est que le Russe a été blessé mais pas mort et, après une diversion, a réussi à échapper aux mafieux.

Ainsi commence la poursuite caricaturale à travers les bois où ils l’ont même frappé à la tête, mais même alors, ils ne peuvent pas le renverser. En conséquence, ils se retrouvent perdus, affamés et froids, et doivent recourir au bon cœur de Tony Soprano être secouru. Pour aggraver les choses, ils ont dû se contenter de croire que le tir dans la tête du Russe avait été mortel, même s’ils n’ont pas retrouvé le corps. Avez-vous aimé cet épisode ?

