HBO annonce le «  MaraThrone  » de Game of Thrones d’un mois pour son 10e anniversaire

HBO a annoncé qu’il y aura une célébration pour marquer le dixième anniversaire de Game of Thrones. L’émission a été diffusée pour la première fois le 17 avril 2011 et est rapidement devenue l’un des plus grands événements de l’histoire de la télévision, culminant à environ 45 millions de téléspectateurs par épisode pour la dernière saison aux États-Unis seulement et en gagnant une armée mondiale de fans.

Il y aura un marathon des saisons ainsi que des produits en édition spéciale pour que les fans se régalent tout au long du mois.

Ce sera parfait pour les fans purs et durs qui souhaitent revoir le tout, ainsi que pour les débutants qui profiteront de cette opportunité pour se mettre au courant de ce dont le monde parle depuis une décennie.

Crédit: HBO

À partir du 10 avril, HBO lancera le Game of Thrones « MaraThrone » avec tous les épisodes de l’émission depuis le tout début diffusés sur HBO2 à partir de 10 h HE (15 h au Royaume-Uni), mettant les fans au défi de continuer à regarder les 73 épisodes de la série sur HBO Max tout en collectant des fonds pour certaines organisations caritatives mondiales.

Pendant deux semaines, les membres de la distribution rassembleront les fans pour contribuer à l’une des dix nobles causes: Women for Women International, World Central Kitchen, Conservation International, International Rescue Committee (IRC), UNICEF, FilmAid International, SameYou, Royal Mencap Society, National Urban League et le projet Trevor.

Sans s'arrêter là, plus tard dans le mois, HBO surprendra trois couples qui se sont mariés lors de cérémonies sur le thème de Westeros avec des cadeaux d'anniversaire spéciaux: des tonneaux de vin de marque « Thrones », des calices personnalisés et des gâteaux élaborés conçus en partenariat avec des boulangeries locales. pour représenter les maisons de Targaryen, Stark et Lannister.

Joyeux anniversaire #IronAnniversary Au meilleur spectacle de ce monde qui a enseigné à tant de téléspectateurs beaucoup de choses!

À 10 ans de Game Of Thrones!: Bière:

– Joie! (@jjjjoyyy) 5 avril 2021

S’adressant aux médias sociaux, une personne a écrit: « C’est plus qu’une simple émission de télé! C’est un mode de vie et que nous avons vécu pendant dix ans. Merci pour ce SHOW historique! »

Un autre a ajouté: « Célébrons l’émission qui a changé à jamais l’histoire de la télévision. »