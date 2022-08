HBO ajoute deux nouveaux membres au casting de The Last of Us

Le dernier d’entre nous de HBO se rapproche de plus en plus d’une sortie. Bien qu’une date officielle soit inconnue, le patron de HBO, Casey Bloys, a récemment révélé que les fans peuvent s’attendre à voir la série au début de 2023. Des informations sporadiques et des choix de casting ont été annoncés lors de la production de la série, et deux autres membres sont maintenant confirmés. Le dernier d’entre nousrévélé par IGN.

Lamar Johnson et Keivonn Woodard jouent Henry et Sam du jeu vidéo original sur lequel la série est basée. Les fans sauront le rôle que ces personnages jouent dans l’histoire globale de la série, car ils sont l’un des scénarios les plus mémorables à apparaître dans le jeu. Johnson est connu pour ses rôles dans La haine que tu donnes, Votre honneur, roiset Fils indigène. Woodard, qui jouera le frère cadet de Johnson, n’a qu’un seul crédit d’acteur à son nom – Graines d’espoir : l’histoire d’Andrew Jackson.

Le dernier d’entre nous mettra en vedette Pedro Pascal dans le rôle principal aux côtés de Bella Ramsey. Nick Offerman, Anna Torv, Murray Bartlett, Merle Dandridge, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Storm Reid et Nico Parker complètent le casting de la prochaine série de HBO. Le synopsis officiel de Le dernier d’entre nous lit:

Vingt ans après la destruction de la civilisation moderne, Joel, un survivant endurci, est engagé pour faire sortir clandestinement Ellie, une jeune fille de 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient rapidement un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous les deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour leur survie.

Le dernier d’entre nous Le récit du jeu est l’une des histoires les plus louées et les plus aimées de tous les temps, et si l’adaptation de HBO reste proche du matériel source, les fans devraient être gâtés.

HBO apporte un changement clé à Sam et Henry

Spoilers mineurs potentiels pour la série de jeux The Last of Us à venirHenry et Sam resteront frères dans HBO Le dernier d’entre nous, tout comme ils l’étaient dans l’homologue du jeu vidéo, cependant, la série apportera quelques modifications mineures aux histoires du personnage. Dans le jeu, Joel (Pascal) et Ellie (Ramsey) ont trouvé la paire à Pittsburgh après que les frères se soient heurtés aux Hunters, une faction du jeu qui opère essentiellement comme des voleurs et des tueurs. Joel, Ellie, Sam et Henry travaillent finalement pour essayer de s’échapper de la ville, avec beaucoup de drames qui s’ensuivent au cours de leur mission.





Cependant, les personnages ne seront pas à Pittsburgh cette fois, comme le confirme le communiqué de presse cité par IGN. « Lamar Johnson dans le rôle d’Henry et Keivonn Woodard dans le rôle de Sam, frères à Kansas City, se cachant d’un mouvement révolutionnaire en quête de vengeance. » Une origine de Kansas City sera sans aucun doute différente pour les personnages, et le groupe qu’ils évitent peut être plus étoffé que le jeu. Une série télévisée offrira plus de temps aux différents personnages et groupes à examiner, ce qui est précisément ce que fait HBO.

Deux autres personnages sont également confirmés pour apparaître dans la série. Marlon et Florence rejoindront le casting, joué par Graham Greene et Elaine Miles. Ces personnages peuvent ne pas sembler familiers car ils ne faisaient pas partie des jeux originaux. Cependant, HBO les a décrits comme « un couple marié survivant seul dans le désert du Wyoming post-apocalyptique ».





Bien qu’ils ne soient pas connus des fans du jeu, leur histoire semble intrigante et ils pourraient très bien être des ajouts dignes à la franchise. Le public devrait en savoir plus à mesure que le marketing commence à s’accélérer pour la série avec la date de sortie potentielle au début de 2023.